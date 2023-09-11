Bakan Mehmet Özhaseki Riyad'da! Suudi mevkidaşıyla bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir dizi etkinliğe katıldı.

Bakan Özhaseki Riyad'da düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'nda, Türkiye'nin "akıllı şehirler" isimli yeni bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtti.

Fuarda Türk firmaların standlarını gezerek bilgi alan Özhaseki, Suudi Mevkidaşı ile de bir araya geldi.

Özhaseki ve Macid el-Hukayl'ın yaptığı görüşmeye iki ülkenin heyetleri de katıldı. Görüşmede insan odaklı şehircilik planları ele alındı.

Bakan Özhaseki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki işbirliği adımlarına da vurgu yaptı.