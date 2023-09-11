Bakan Mehmet Özhaseki Riyad'da! Suudi mevkidaşıyla bir araya geldi
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında akıllı şehir planlarıyla ilgili işbirliği adımı atılıyor. Suudi mevkidaşı ile Riyad'da bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki görüşmede, insan odaklı bir şehircilik anlayışının da ele alındığını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir dizi etkinliğe katıldı.
Bakan Özhaseki Riyad'da düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'nda, Türkiye'nin "akıllı şehirler" isimli yeni bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtti.
Fuarda Türk firmaların standlarını gezerek bilgi alan Özhaseki, Suudi Mevkidaşı ile de bir araya geldi.
Özhaseki ve Macid el-Hukayl'ın yaptığı görüşmeye iki ülkenin heyetleri de katıldı. Görüşmede insan odaklı şehircilik planları ele alındı.
Bakan Özhaseki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki işbirliği adımlarına da vurgu yaptı.
- Görüşmede, ülkemizde insan odaklı bir şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin önemini vurguladık. Sayın Bakan ile birlikte başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere iş birliği alanlarımızı belirledik. Ve Türkiye olarak şehircilik anlamında her türlü bilgi ve birikimimizi; dost ve kardeş Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik.