Ersin Tatar Fuat Oktay'ı Kabul Etti! KKTC Dünyada Tanınmaya Başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ı kabul etti. Ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatındaki (TDT) gözlemci üye statüsüne ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının ülkesinde dalgalanmaya devam edeceği yönündeki açıklamasına dikkati çeken Tatar, ülkesinin bütün dünyada kabul görmeye başladığını belirtti. Tatar ve Oktay görüşme öncesi basına değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Adası Açıklaması

Tatar, Kıbrıs’ta milli dava yürüttüklerinin altını çizerek uzun yıllardır Ada'da Türk ve Rum dengesinin korunması yönünde mücadele verildiğini kaydetti. Kıbrıs Türklerinin eşitlik temelli yaşamı sürdürebilmek için mücadele ettiğini belirten Tatar, "Rum tarafının hiçbir zaman bizi eşit görmediği de bir gerçek." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fuat Oktay'ı kabul etti.

Tatar, KKTC'nin 2004'te Annan Planı'na onay verdiğini fakat Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu planı reddettiğini hatırlatarak "Bizlerin evet demesine rağmen, onların hayır demesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) girmeleri az önce ifade ettiğim dengeyi fevkalade bozmuştur." dedi. GKRY'nin AB'ye girmesinde Türkiye'nin ya da KKTC'nin onayı olmadığına işaret eden Tatar, Rum tarafının AB'nin mekanizmalarını istismar ederek ambargolar ve izolasyonlarla KKTC'ye diz çöktürmeye çalıştığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin dünya çapında kabul görmeye başladığını belirtti.

Tatar, Rum tarafının 14 maddelik bir planla Kıbrıs Türklerini GKRY'nin içine çekmeyi hedeflediğini vurgulayarak bunun "samimi bir siyaset" olmadığı değerlendirmesini yaptı. Egemen eşitlik ilkesi ve eşit ulusal statüsü teyit edilmeden KKTC'nin müzakere aşamasına geçmesinin mümkün olmadığını dile getiren Tatar, ülkenin yeni siyaset anlayışında federasyon odaklı çözüm önerilerine yer olmadığını belirtti.

Tatar KKTC'nin Dünyada Kabul Görmeye Başladığını Belirtti

Tatar, Ada'daki yaşam kalitesinin artırılması için GKRY ile günlük konularla alakalı görüşebileceklerini belirterek diyaloğa önem verdiklerini ifade etti. Türkiye ile sürekli istişare halinde olduklarının altını çizen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. ve 78. Genel Kurulunda KKTC'nin tanınması yönündeki çağrısının KKTC'deki "yeni siyasetin" zeminini güçlendirdiğini kaydetti.

Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmasına dikkat çekti.

Tatar, KKTC'nin TDT'deki gözlemci üye statüsüne ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının ülkesinde dalgalanmaya devam edeceği yönündeki açıklamasına dikkati çekerek ülkesinin bütün dünyada kabul görmeye başladığını belirtti. Türkiye ile işbirliği sayesinde pek çok çalışma gerçekleştirildiğini belirten Tatar, Türkiye üzerinden denizin altından borularla KKTC'ye su getirilmesini sağlayan "Asrın Projesi"nin önemine işaret etti. Tatar, Maraş'ın açılmasının KKTC'nin Doğu Akdeniz'de egemen devlet olarak kökleşmesine hizmet edeceğini vurgulayarak bölgenin ülkenin ekonomisine, turizmine ve egemenliğine büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Türkiye İki Devletli Çözümde KKTC'nin Yanında

Oktay, son zamanlarda Kıbrıs'ta yaşananlar ve uluslararası boyutta Kıbrıs ile ilgili gelişmelerden dolayı bu ziyaretin farklı bir önem arz ettiğini söyledi. Türkiye olarak Kıbrıs konusundaki duruşlarının net olduğunu vurgulayan Oktay, "İki devletli, eşit statüde egemen devletin olması ve uluslararası alanda da eşit statüde iki egemen devlet bazında bir çözümün ancak mümkün olduğu konusunda Türkiye olarak sonuna kadar yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." dedi.

Ersin Tatar, KKTC'nin tanınmasını arzu ettiklerini ve bu yönde çalıştıklarını aktardı.

Oktay, KKTC'nin devlet olarak tanınmasını arzu ettiklerini belirterek bütün çalışmalarının bu yönde olduğunu aktardı. KKTC'nin birçok platformda gözlemci üye olarak yer almasının önemli olduğunu ifade eden Oktay, KKTC ile ilişkilerin daha hızlı gelişmesini arzu ettiklerini söyledi. Oktay, ambargoların yıllarca uygulanmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını vurgulayarak Pile yolu projesindeki adaletsiz uygulamalara dikkati çekti. Pile yolunun tamamen insani bir proje olduğunu belirten Oktay, bunun siyasi bir boyuta çekilmesinin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.