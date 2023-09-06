En inatçı göbek yağlarını bile süzüyor! Detoks suyu değil adeta çim biçme makinası

Vücut yağlarında en inatçı bölge göbek kısmıdır. Göbekte bulunan yağları süzüm süzüm süzmek için ise en iyi detoks tarifini sizler için bir araya getirdik. İşte göbek yağlarını süzen detoks suyu...

En inatçı göbek yağlarını bile süzüyor! Detoks suyu değil adeta çim biçme makinası
En inatçı göbek yağlarını bile süzüyor!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak

Göbek yağlarını eritmek imkansız değil. Evet en zor eriyen yerler göbek yağlarıdır. Özellikle de göbek kenarındaki bel yağları adeta kalıp oluşturur. Ancak iyi bir detoks suyu tüm yağları paramparça eder. Diyetisyen uzmanlarının bile önerdiği bu detoks sularıyla ilgili en büyük anektod ise herkes kullanmamalı. Kronik rahatsızlığı olanlar bu sulara başvurmadan hemen önce uzmanlarına danışmalı. Göbek yağlarını eritelim derken farklı hastalıkları ayyuka çıkarmamak lazım. 

Göbek yağlarını eriten detoks suyu

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULUN!

Göbek yağlarından kısa zamanda kurtulmanın iki yolu var hareket ve detoks suyu. Metabolizma bu iki durumda hızla hareketlenir Yağ oluşumu ve birikimi anında engellenir. Bu yüzden detoks suyunuzu uzmanınıza sorarak iyi seçin. Bilimsel olarak da Canan Karatay, İbrahim Saraçoğlu'nun en sık önerdiği göbek yağlarını eriten detoks suyu zencefildir.

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Göbek yağlarını eriten detoks suyu

Metabolik hücreleri ateşlendirerek adeta hızlı çalışmasını sağlar. Bununla kalmaz aynı zamanda mide asidini dengeler. Besinler daha sağlıklı parçalanır. Vitamin değerlerini koruyarak vücuda karışmalarını destekler. Bağırsakları yumuşatarak besin kalıntısı bırakmadan tuvalete çıkartır. Böbrek üstü bezlerini de ayrıca çalıştırır. Bu sayede tüm sistemler takır takır işler. 

Göbek yağlarını eriten detoks suyu

GÖBEK YAĞLARINI ERİTEN DETOKS SUYU ZENCEFİL NASIL HAZIRLANIR?

1 parmak büyüklüğünde zencefili dilimlere ayırın. 

İki su bardağı su katıp cezvede kaynatın. 

Ardından içine bir dal maydanoz ve bir parça limon ekleyin. 

Ocaktan alıp blendırdan geçirin. 

Süzgeç yardımıyla büyük bir bardağa sıkın aç karnına tüketin. 

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