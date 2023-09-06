En inatçı göbek yağlarını bile süzüyor! Detoks suyu değil adeta çim biçme makinası

Göbek yağlarını eritmek imkansız değil. Evet en zor eriyen yerler göbek yağlarıdır. Özellikle de göbek kenarındaki bel yağları adeta kalıp oluşturur. Ancak iyi bir detoks suyu tüm yağları paramparça eder. Diyetisyen uzmanlarının bile önerdiği bu detoks sularıyla ilgili en büyük anektod ise herkes kullanmamalı. Kronik rahatsızlığı olanlar bu sulara başvurmadan hemen önce uzmanlarına danışmalı. Göbek yağlarını eritelim derken farklı hastalıkları ayyuka çıkarmamak lazım.

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULUN!

Göbek yağlarından kısa zamanda kurtulmanın iki yolu var hareket ve detoks suyu. Metabolizma bu iki durumda hızla hareketlenir Yağ oluşumu ve birikimi anında engellenir. Bu yüzden detoks suyunuzu uzmanınıza sorarak iyi seçin. Bilimsel olarak da Canan Karatay, İbrahim Saraçoğlu'nun en sık önerdiği göbek yağlarını eriten detoks suyu zencefildir.

Metabolik hücreleri ateşlendirerek adeta hızlı çalışmasını sağlar. Bununla kalmaz aynı zamanda mide asidini dengeler. Besinler daha sağlıklı parçalanır. Vitamin değerlerini koruyarak vücuda karışmalarını destekler. Bağırsakları yumuşatarak besin kalıntısı bırakmadan tuvalete çıkartır. Böbrek üstü bezlerini de ayrıca çalıştırır. Bu sayede tüm sistemler takır takır işler.

GÖBEK YAĞLARINI ERİTEN DETOKS SUYU ZENCEFİL NASIL HAZIRLANIR?

1 parmak büyüklüğünde zencefili dilimlere ayırın.

İki su bardağı su katıp cezvede kaynatın.

Ardından içine bir dal maydanoz ve bir parça limon ekleyin.

Ocaktan alıp blendırdan geçirin.

Süzgeç yardımıyla büyük bir bardağa sıkın aç karnına tüketin.