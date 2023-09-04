Yedi Numara'nın Vahit Emmi'si Engin Alkan'ı eridi bitti! 30 kilo birden verdi

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan efsane Yedi Numara dizisinin Vahit Emmi'si Engin Alkan eridi bitti. 30 kilo birden veren Engin Alkan bambaşka biri oldu. İşte Yedi Numara dizisinin Engin Alkan'ın son hali...

Yedi Numara'nın Vahit Emmi'si Engin Alkan'ı eridi bitti! 30 kilo birden verdi
Yedi Numara'nın Vahit Emmi'si Engin Alkan'ı eridi bitti!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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1984 / 1989 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alan Engin Alkan hafızalara Yedi Numara dizisiyle kazındı. TRT 1 ekranlarında yer alan Yedi Numara dizisinin Vahit Emmi'si Engin Alkan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Adeta eriyen biten Engin Alkan'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. 

Yedi Numaranın Vahit Emmisi Engin Alkan zayıfladı

İŞTE YEDİ NUMARA DİZİSİNİN ENGİN ALKAN'IN SON HALİ

2 sene önce yaklaşık 30 kilo veren Engin Alkan, verdiği kiloları korumaya devam ediyor. Sağlıklı beslenen Engin Alkan, verdiği kiloların sırrını açıkladı. Beslenmesine özellikle de yediklerine dikkat eden Engin Alkan sık sık yürüyüş yaptığının altını çizdi. 

Efsane Yedi Numara dizisindeki oyunculara ne oldu? İşte son halleriEfsane Yedi Numara dizisindeki oyunculara ne oldu? İşte son halleriMedya

Yedi Numaranın Vahit Emmisi Engin Alkan zayıfladı

Tiyatro sahnesinde yer alan Engin Alkan'ın zayıflamasındaki en büyük sır ise karbonhidratlı besinlerden uzak durması oldu. 2 yıl geçmesine rağmen ünlü oyuncunun fitliğini korumasındaki en büyük etken ise protein ağırlıklı beslenmedir. Egzersiz ve hareketli yaşamın yanı sıra stresten uzak duran usta oyuncu Engin Alkan zayıf kalmanın sağlıklı olduğunu vurguladı. 

Yedi Numaranın Vahit Emmisi Engin Alkan zayıfladı

Birçok ünlü de olduğu gibi kendisi de beslenme konusunda hassaslaştığını fazla yediğinde vücudunun kabul etmediğinin altını çizdi. Vücut ne kadar sağlıklı beslenirse o kadar hızlı kilo verdiğini vurguladı. Ancak beslenmede en önemli şeyin ise bir uzman kontrolünde tüketilen besinlerin belirlenmesinin önemini hatırlattı. 

Yedi Numaranın Vahit Emmisi Engin Alkan zayıfladı

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