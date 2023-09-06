Salça ile temizlik mi olur? Evet salça ile her yeri pırıl pırıl yapabilirsiniz!

Şuan herkesin kulaklarında aynı ses yankılanıyordur "Salça ile temizlik mi olur? evet yanlış duymadınız. Salça ile çok güzel temizlik olur. Kullanım alanlarını duyunca küçük dilinizi yutabilirsiniz. İşte salçanın temizlikteki kullanım alanları

Salça ile temizlik mi olur? Evet salça ile her yeri pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Salça ile temizlik mi olur? Evet salça ile her yeri pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Salça domatesten yapıldığında yüksek oranda asidik madde içerir. Hem sağlığa hem de günlük yaşam koşullarında adeta işimizi kolaylaştırır. Öncelikle Salça ile ev mi temizlenir? sorusunu duyanlar bu haber detayında yer alan bilgiler tamda sorunuzun karşılığıdır. Salçanın gümüş parlatmadan araba tamponunu çizmeden parlatmaya kadar bir sürü işlevselliği var. Asidik ve antioksidan özelliği sadece vücuttaki değil etrafımızdaki kirleri de derinlemesine temizler. Peki salça temizlikte nasıl kullanılır? İşte bu sorunun yanıtı!

Çay demleme sanatı: tavşan kanı mükemmel çay nasıl demlenir? Sağlıklı ve en doğru çay demleme yolları nelerdir?Çay demleme sanatı: tavşan kanı mükemmel çay nasıl demlenir? Sağlıklı ve en doğru çay demleme yolları nelerdir?Pratik Bilgiler

Salça ile temizlik mi olur?

SALÇA İLE TEMİZLİK Mİ OLUR?

Kararmış hem aksesuar hem de evdeki gümüşleri çizmeden parlatmanın en iyi yolu salçadır. Bir miktar salçayı temiz yumuşak bir süngere batırın. Tüm gümüşlerinizi silin. Daha hızlı bir parlaklık için üzerine az miktarda sirke dökün. Asidik özelliğini artırır. İşlemeli tüm gümüşleri en detaylı ayrıntısına kadar temizler. Akabinde ılık suyla durulayın. 

Salça ile temizlik mi olur?

Çamurdan tozdan kirlenmiş arabaları kimyasalla yıkamak yerine salça ile ovalayın. Araba tamponu hem çizilmez hem de daha net parlar. Gümüş temizliğindeki gibi bir süngeri salçaya batırın ve tüm arabayı ovalayıp ardından yıkayın. Çamurluklardan araba içine kadar tertemiz yapar. 

Salça ile temizlik mi olur?

Yanmış tencereler ya da kararmış tencere çaydanlıklar içinde salça muhteşem parlatma ve temizleme yöntemidir. Kararmış olan çaydanlık ya da tencereleri salça ile ovalayın bir kaç dakika bekledikten sonra durulayın. Sonuca siz de inanamayacaksınız. Ayrıca çizilme yapmıyor. 

Salça ile temizlik mi olur?

Ağda ile bacak koltuk altı kollarınızı aldıktan sonra ev salça ile tüm vücudunuza masaj yaparsanız. Tüylerinizin çıkma süresi uzar. Çünkü salça kıl köklerini derinlemesine yakarak oluşumu azaltır aynı zamanda pürüzsüz cillop gibi bir vücut sağlar. 

Salça ile temizlik mi olur?

Mutfak tezgahı, ocak ve fırınlardaki yağ kararma gibi durumlar içinde salça kullanabilirsiniz. Bazı ev hanımları fayans parlatmada bile salçanın etkili olduğunu vurguluyor. Deneyin ancak küçük bir hatırlatma! Ev salçası olması içinde tuz ve sirke olması temizliğinizi iki kat daha da hızlandırır. 

120 yıl hastalanmadan yaşayan Hunza Türkleri! Bilim insanları sırlarını açıkladı120 yıl hastalanmadan yaşayan Hunza Türkleri! Bilim insanları sırlarını açıkladıSağlık
# salça # salça temizlik # salça parlatma # pratik bilgiler # salçayla ev temizliği
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'dan ABD'ye çağrı! Arap aşiretleri hakkında konuştu - Ulusal Kanal Hakan Fidan'dan ABD'ye çağrı! Arap aşiretleri hakkında konuştu - Ulusal Kanal Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım? 2023 Güncel Üniversite kayıt tarihini kaçırdım ne yapmalıyım? 2023 Güncel