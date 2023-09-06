Salça ile temizlik mi olur? Evet salça ile her yeri pırıl pırıl yapabilirsiniz!

Salça domatesten yapıldığında yüksek oranda asidik madde içerir. Hem sağlığa hem de günlük yaşam koşullarında adeta işimizi kolaylaştırır. Öncelikle Salça ile ev mi temizlenir? sorusunu duyanlar bu haber detayında yer alan bilgiler tamda sorunuzun karşılığıdır. Salçanın gümüş parlatmadan araba tamponunu çizmeden parlatmaya kadar bir sürü işlevselliği var. Asidik ve antioksidan özelliği sadece vücuttaki değil etrafımızdaki kirleri de derinlemesine temizler. Peki salça temizlikte nasıl kullanılır? İşte bu sorunun yanıtı!

SALÇA İLE TEMİZLİK Mİ OLUR?

Kararmış hem aksesuar hem de evdeki gümüşleri çizmeden parlatmanın en iyi yolu salçadır. Bir miktar salçayı temiz yumuşak bir süngere batırın. Tüm gümüşlerinizi silin. Daha hızlı bir parlaklık için üzerine az miktarda sirke dökün. Asidik özelliğini artırır. İşlemeli tüm gümüşleri en detaylı ayrıntısına kadar temizler. Akabinde ılık suyla durulayın.

Çamurdan tozdan kirlenmiş arabaları kimyasalla yıkamak yerine salça ile ovalayın. Araba tamponu hem çizilmez hem de daha net parlar. Gümüş temizliğindeki gibi bir süngeri salçaya batırın ve tüm arabayı ovalayıp ardından yıkayın. Çamurluklardan araba içine kadar tertemiz yapar.

Yanmış tencereler ya da kararmış tencere çaydanlıklar içinde salça muhteşem parlatma ve temizleme yöntemidir. Kararmış olan çaydanlık ya da tencereleri salça ile ovalayın bir kaç dakika bekledikten sonra durulayın. Sonuca siz de inanamayacaksınız. Ayrıca çizilme yapmıyor.

Ağda ile bacak koltuk altı kollarınızı aldıktan sonra ev salça ile tüm vücudunuza masaj yaparsanız. Tüylerinizin çıkma süresi uzar. Çünkü salça kıl köklerini derinlemesine yakarak oluşumu azaltır aynı zamanda pürüzsüz cillop gibi bir vücut sağlar.

Mutfak tezgahı, ocak ve fırınlardaki yağ kararma gibi durumlar içinde salça kullanabilirsiniz. Bazı ev hanımları fayans parlatmada bile salçanın etkili olduğunu vurguluyor. Deneyin ancak küçük bir hatırlatma! Ev salçası olması içinde tuz ve sirke olması temizliğinizi iki kat daha da hızlandırır.