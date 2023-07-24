Son yılların trendi ünlülerin hayatını karartıyor! Aralıklı orucun zararları nelerdir?

Hollywood yıldızlarının başlattığı Aralıklı oruç diyeti hakkında bilim insanları tarafından açıklama geldi. Victoria Beckham’ın yaptığı ve diğer ünlüler de arasında da yayılan Aralıklı oruç sağlık açısında zararlı olduğu tespit edildi. En hızlı kilo verdiren diyetlerden biri olan Aralıklı oruç, beraberinde birçok hastalığı da getiriyor.

Bu kadar popüler olan ve sonuç alınan Aralıklı orucun zararları ne olabilir? Bilim insanları hangi hastalıklar konusunda uyardı?

İŞTE ARALIKLI ORUCUN ZARARLARI

Aralıklı oruç diyeti, çok sık yemek tüketilmeyen ve karbonhidrat içermez. Sıvı ağırlıklı olan Aralıklı oruç hakkında bilim insanları şeker hastalığı uyarısında bulundu.

Aralıklı oruçta 8 saat sonra yemek yenilmesi gerekir. Bu menüde de ağırlıklı olarak sebze haşlama ve protein ağırlıklı olur. 8 saatte bir yapılan bu beslenme şeklinde 8 saat boyunca da sıvı tüketilir.

Uzmanlar bu aralıkların değişmesindeki tehlikenin altında kan değerlerine olan baskıyı hatırlatarak hastalıkların riskinin altını çizdi.

Kan şekerinin dengesizliğinden tansiyona ve beyin fonksiyon bozukluğuna kadar hatırlatan uzmanlar, aralıklı orucun yapılmadan değerlerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Aralıklı oruç kemik indeksini de olumsuz etkiler. Protein yüklemesine rağmen vücut proteinleri bağışıklık sistemi için harcar bu sırada diğer alanlarda protein eksikliği ortaya çıkar.