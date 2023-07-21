Yattığınız yerden bacak yağlarını eriten egzersizler! İlk başlayanlar için...

Harika ve kusursuz bacakların sırrı spordur. Özellikle iç bacaklarda daha fazla olan yağlar bacakların görünümünü bozar. Spor yapmaya üşeniyorsanız yattığınız yerden yapacağınız bu egzersizler sayesinde siz de kusursuz bacaklara sahip olabilirsiniz.

Daha sıkı ve kaslı olan bacaklar günlük yaşamınızı da daha kolay hale getirir. Çünkü bacaklar vücudun tüm ağırlığını taşır. Bacaklardaki herhangi bir kusur omurga eğriliğine yürüme bozukluğuna kas gerginliğine neden olur.

İŞTE YATTIĞINIZ YERDEN YAPACAĞINIZ BACAK EGZERSİZLERİ

ISINMA HAREKETİ

Sağ ya da sol tarafınıza uzunlamasına uzanın. Olduğunuz yan pozisyondan tek bacağınız yerde sabitken diğer bacağınızı düz bir formda yukarı kaldırıp indirin. 3 seti 15 defa yapın. Daha sonra aksi yöne dönerek diğer bacağınızı ısındırın.

YARIM BİSİKLET

Isınma hareketinden sonra yere sırt üstü uzanıp bacaklarınız karnınıza gelecek şekilde yarım bisiklet sürer gibi çevirin yaklaşık 3 seti 5 er dakika olarak yapın. Bu hareket tüm kasların açılmasına ilerleyen süreçte yapacağınız hareketlerde zorlanmanızı engeller.

KÖPEK DURUŞU

Adı üstüne ellerinizin üstünde köpek duruşunda olun. Dizleriniz yere sabit olduktan sonra tek bir bacağınızı geriye doğru atıp gerginleştirin. 3 seti 15 defa yapın. Ardından diğer bacağınızda da aynı uygulamayı yapın.

İÇ VE YAN BACAK ÇALIŞTIR

Yeniden sırt üstü uzanıp bu kez bacaklarınızı katlayıp yanlara doğru açıp içe doğru kapatın. Bu hareket hem yanlarınızı hem bacak içlerinizi çalıştırır. Ayrıca yağ yakmaya başlar. İç bacaklarda doğru hareket yapmadığınız da yağlar kasa dönüşür.