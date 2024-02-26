AB'de olaylar dinmiyor! Belçika’da çiftçiler caddeleri ateşe verdi...

Belçika’da Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına karşı protestolarına devam eden çiftçiler, caddelere döktükleri saman balyalarını yakarak polisle çatıştı.

AB'de olaylar dinmiyor! Belçika’da çiftçiler caddeleri ateşe verdi...
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Avrupa’da çevre düzenlemeleri ve tarım politikalarına karşı olan çiftçilerin protestoları şiddetli bir şekilde devam ediyor. Avrupa Birliği’nin (AB) politikalarına karşı ayaklanan çiftçiler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de caddelere döktükleri saman balyalarını ve barikat olarak kullandıkları lastik yığınlarını ateşe verdi. AB Tarım Bakanları’nın bir araya geldiği AB Konseyi’nin yakınına 100’den fazla traktörle gelen çiftçiler yolu kapatırken, çevik kuvvet protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AB'de olaylar dinmiyor! Belçika’da çiftçiler caddeleri ateşe verdi... - Resim : 1

Tarım örgütü La Via Campesina’nın Genel Koordinatörü Morgan Ody yaptığı açıklamada, AB’ye asgari destek fiyatları belirleme ve daha ucuz yabancı ürün ithalatına fırsat sağlayan serbest ticaret anlaşmalarından çıkma çağrısında bulundu. Ody, “İklim politikalarına karşı değiliz. Ancak geçişi sağlamak için ürün fiyatlarının daha yüksek olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü ekolojik bir şekilde üretim yapmak daha maliyetli” dedi.

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