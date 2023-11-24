Abdullahiyan ve Haniye Görüştü! "BMGK Kararı ABD'nin Hakimiyetini Kaybettiğini Gösteriyor"

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü. Görüşmede Abdulahiyan, Gazze halkının istikrarını, direnişini ve zaferini bir kez daha kutladı. Abdullahiyan şöyle konuştu:

- El Aksa Tufanı operasyonunun sonuçları dünyayı sarstı, her ne kadar Filistin halkının Gazze Şeridi'ndeki insani kayıpları çok yüksek, acı ve talihsiz olsa da Filistin halkının zafer ve başarı boyutları çok daha büyüktü ve stratejik dengeleri farklı boyutlarda Filistin lehine, gaspçı, saldırgan ve cani Siyonist rejimin aleyhine değiştirmiştir.

"Sahada Yapamadıklarını Siyasetle Gerçekleştirmeye Çalışıyorlar"

Abdullahiyan, tüm dünyanın, İsrail ve ABD rejimlerinin savaş sahasında hiçbir kazanım elde etmediği yönünde değerlendirmede bulunduğunu belirtti. Abdullahiyan, "Siyasi planlamalarla askeri yollarla sahada yapamadıklarını siyasetle gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve elbette ki bu da kesinlikle yorumu olmayan bir rüyadır. Hamas hareketinin ve Filistin direnişi gruplarının direniş diplomasisi de bu siyasi eylem ve tasarımları etkisiz hale getirecektir." dedi.

Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını siyasi ve uluslararası alanlarda desteklemeye devam etme yönündeki kararlılığını dile getirdi.

Haniye: "BMGK Kararı ABD'nin Uluslararası Sistemdeki Hakimiyetinin Azaldığını Gösteriyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ise İran yönetimine, cumhurbaşkanına ve halkına gösterdikleri sağlam destekten ve dolayı teşekkür etti. Haniye, Gazze'ye karşı devam eden savaş sırasında Gazze'de direniş ve istikrarın son durumu ile geçici ateşkes anlaşmasının ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Haniye Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği savaş suçlarının boyutlarını, özellikle de bu rejimin Gazze'nin hastanelerine ve kentsel altyapılarına gerçekleştirdiği saldırılara değindi. Haniye şunları ifade etti: