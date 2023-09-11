Azerbaycan o ülkeye nota verdi
Azerbaycan, Arjantin'e Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi'nde "ülke karşıtı ön yargılı açıklamaları" nedeniyle nota verdi. Öte yandan Arjantin'in Bakü Büyükelçisi Mariangeles Bellusci, Bakanlığa çağrıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in Bakü Büyükelçisi Mariangeles Bellusci, Bakanlığa çağrıldı.
Arjantin'e Cumhurbaşkanı Fernandez'in G20 Liderler Zirvesi'nde "Azerbaycan'a karşı ön yargılı görüşler dile getirmesi" nedeniyle büyükelçi aracılığıyla nota verildi.
Büyükelçiye Fernandez'in "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yürüttüğü karalama kampanyasına dayanan, bölgedeki gerçekleri çarpıtan, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne aykırı, asılsız görüşleri" dile getirmesinin üzüntü verici olduğu iletildi.
G20 Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de düzenlenmişti.
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