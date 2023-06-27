Belarus'ta orduya "savaşa hazır olun" emri! Cumhurbaşkanı Lukaşenko açıkladı

Rusya'da yaşanan Wagner ayaklanmasının yankıları sürüyor.

Yaşanan süreçle ilgili Belarus'ta da hareketlilik sürüyor. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko son olarak generallerin terfi töreninde açıklamalarda bulundu.

ORDUYA "SAVAŞA HAZIR OLUN" EMRİ!

Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’da yaşanan ayaklanma sebebiyle Belarus ordusunu alarma geçirdiğini belirtti.

Rusya’nın güneyinde yaşananları izlemenin çok acı verici olduğunu gizlemeyeceğini ifade eden Lukaşenko, "Bu olaylar sebebiyle orduya alarma geçme ve savaşa hazır olma emirlerini verdim." dedi.