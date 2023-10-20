Cezayir ve İran Arasında Filistin Diplomasisi

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Attaf, Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarıyla işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler değerlendirildi.

Attaf ve Abdullahiyan, uluslararası kuruluşların saldırıyı durdurmak, Filistin halkına yardım sağlamak ve uluslararası koruma sağlamak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. İsrail işgalinin bölgedeki çatışmanın ana sebebi olduğu ve bu işgalin sonlandırılması gerektiğini belirten iki bakan, Filistin halkının kendi toprakları üzerinde barış ve güven içerisinde yaşamasını sağlayacak imkanların oluşturması gerektiğini vurguladı.