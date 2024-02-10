Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Maygatasan bölgesinin kuzeybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ülkenin Maygatasan bölgesinin kuzeybatısındaki depremin büyüklüğü 5,4 olarak kaydedildi, 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Filipinler'in Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında 9 Ocak'ta 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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