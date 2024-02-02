Florida’da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü

ABD’nin Florida eyaletinde küçük bir uçağın mobil evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıkarken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Florida’da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Clearwater kentinde tek motorlu tek motorlu Beechcraft Bonanza V35 tipi uçak, bir mobil evin üzerine düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle diğer 3 evde de hasar meydana geldi. Clearwater İtfaiye ve Kurtarma Şefi Scott Ehlers yaptığı açıklamada, “Hem uçakta hem de mobil evde hayatını kaybedenler olduğunu doğrulayabilirim" dedi. Ehlers, pilotun kazadan hemen önce St. Pete-Clearwater Uluslararası Havaalanı’ndaki hava trafik kontrolörlerine uçağın bazı sorunlar yaşadığını bildirdiğini söyledi. Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise pilotun "motor arızası" bildirdiğini aktardı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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