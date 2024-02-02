Gram altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 2 Şubat 2024 altın fiyatları

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklandı. Mart ayında bankanın faiz indirimi yapmayacağının mesajını vermesi ile ons altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bu sabah yükselişe geçti.

Kararın ardından konuşan Başkan Jerome Powell faiz indirimi için, “Fed’in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil” dedi. Powell’ın Mart’ta bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı ve yükseliş trendine girdi.

2 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.010,37

Gram altın satış: 2.010,56

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.364,00

Çeyrek altın satış: 3.500,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.707,00

Yarım altın satış: 6.854,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.372,00

Tam altın satış: 13.667,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.783,00

Cumhuriyet altını satış: 13.793,00

ATA ALTIN NE KADAR?