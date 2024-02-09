Gürcistan'da Pazar yerinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gürcistan'da Pazar yerinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir şüphelinin başkent Tiflis'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rustavi kentinde yer alan "İstanbul" isimli pazarda silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Saldırganın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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# Gürcistan # silahlı saldırı
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