Akaryakıt'a dev zam! 2 TL birden artacak... 9 şubat akaryakıt fiyatları

Yaz aylarında yaşanan vergi artışları, ortadoğuda yaşanan gelişmeler, dolar kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte uçuşa geçen akaryakıt fiyatları, aylardır süren kesintisiz yükselişine devam ediyor. Son olarak hem motorine hem benzine zam yapıldığını belirten yetkililerin ardından, sektör kaynakları 13 şubat salı günü itibarıyla motorinde yeni bir artışın yaşanacağını belirtti.

1,40 TL olması beklenen zammın 2 TL olarak yapılması gündemde...

OCAK AYINDA ÖTV ZAMMI EKLENMİŞTİ

Ocak ayı ile birlikte akaryakıt fiyatlarında 2 TL ÖTV zammı eklenmişti. Bu zammın ardından akaryakıt fiyatlarına en son hem benzin hem de motorini içerecek bir artış uygulanmıştı. Pazartesi günü motorin için yeni bir artış haberi paylaşıldı.

9 ŞUBAT AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 39,26 TL

Motorin fiyatı: 41,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 39,35 TL

Motorin fiyatı: 41,70 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,00 TL

Motorin fiyatı: 42,43 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40,24 TL

Motorin fiyatı: 42,64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.