Hawaii'de ölü sayısı 111'e yükseldi! 1000'den fazla kişi de kayıp

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası günlerdir yanıyor.

8 Ağustos'ta başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlar bazı kasabaların kül olmasına neden oldu.

Büyük Ada ve Maui Adası'ndaki orman yangınlarında ölü sayısı 111'e yükseldi.

Bölgeyi saran yangınlarda 1000'den fazla kişiyse hala kayıp...

Tahribata neden olan yangınlardaki ihmal iddialarının ardından Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya sağlık durumunu gerekçe göstererek istifa etti.