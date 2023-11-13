İngiltere İçişleri Bakanı Braverman Görevden Alındı! Filistin'e Destek Eylemlerine Karşı Tutumu Tartışma Yaratmıştı
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı. Braverman Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumu nedeniyle tartışmalara konu olmuştu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı. Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.
Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı. Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı