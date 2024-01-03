İran'da Terör Saldırıları Sonrası Yas İlan Edildi

İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, yaptığı açıklamada bugün yaşanan terör saldırısının "düşmanın uzun süredir aradığı ve çeşitli törenlerle bu patlamayı başlatmaya çalıştığı komploların devamı" niteliğinde olduğunu belirtti. Vahidi, komplonun istihbarat güçlerinin tedbiri ile boşa çıktığını aktardı.

Vahidi, "Bu terör eylemine, güvenlik ve askeri aygıtlardan en kısa sürede güçlü ve ezici bir yanıt gelecektir." dedi. Vahidi, ayrıca istihbarat ve güvenlik birimlerinin bölgeye geldiklerini aktararak, "endişeye gerek yok" ifadelerini kullandı. "Korkakça ve kör yöntemlerle insanların iradesini zayıflatabileceklerini düşünmek yanlıştır." diyen Vahidi, "Halkımız dimdik ayakta." diyerek İran'ın bu saldırı sonrası kararlılığını vurguladı.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade ise, yaptığı açıklamada "Millet Meclisi adına Kerman'daki terör eylemini kınıyor ve Dini Lider'e, büyük İran milletine ve şehit ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi. Celalzade, şu ana kadar saldırıları üstlenen bir örgüt olmadığını aktardı. Celalzade, "Güvenlik güçleri Gülzar şehitlerinin ve Kerman şehitlerinin intikamını mutlaka alacaktır. Bu hareket kör ve umutsuz bir harekettir. Olayın farklı yerlerde tekrarının önüne geçmeliyiz." dedi. Celalzade, ayrıca komisyon olarak bölgeye bir heyet gönderdiklerini ve önümüzdeki hafta İran Meclisi'nin tedbirleri incelemek üzere özel toplantı yapacağını aktardı.

Yaşanan terör saldırıları sonrası İran'da yarın için ulusal yas ilan edildi.