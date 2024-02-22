Konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp

Çin’in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp
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Çin’in Foshan şehrinden Guangzhou’nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30’da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası’nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi. Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.

Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

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