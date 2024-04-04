NATO, Ukrayna'ya acil destek için müttefiklere çağrı yaptı

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarının sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

75'inci yılını kutlayan NATO'nun "tarihteki en güçlü ve başarılı ittifak olduğunu" belirten Stoltenberg, iki gün süren toplantılarda Ukrayna'ya desteği daha kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmenin yollarını ele aldıklarını aktardı.

Bu doğrultuda çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği mesajını veren Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artırması için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreter, Ukrayna'ya "geçici, gönüllü ve kısa vadeli yardımlar yerine uzun vadeli, üzerinde anlaşılmış ve öngörülebilir taahhütlerin daha önemli olduğunu" dile getirdi.

"NATO, Ukrayna'daki savaşın bir tarafı değildir ve olmayacaktır." sözünü yineleyen Stoltenberg, yaptıkları şeyin Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca "kendini savunma hakkını" kullanan Ukrayna'ya destek vermek olduğunu belirtti.

ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Ukrayna'da savaş alanındaki durumun oldukça zor olduğuna değinen Stoltenberg, "Durum ciddi ve işte tam da bu nedenle Ukrayna için daha fazla destek seferber edilmesi konusunda aciliyet söz konusu." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın daha fazla toprak kazanabilmesinin yolunun NATO müttefiklerinin desteğini artırmasından geçtiğini ifade ederek, bu gerçekleşmediği takdirde Rusya'nın daha fazla toprak ele geçireceğini, bu durumun NATO'yu daha tehlikeli bir konuma düşürme riski taşıdığını dile getirdi.

Ukrayna'da kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolunun Ukrayna ordusunu güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Stoltenberg, "Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş alanında kazanamayacaklarına ikna etmenin tek yolu budur." diye konuştu.

Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine yönelik inancını paylaşarak, "Çoğu uzman Rusya'nın haftalar içinde Ukrayna'nın, günler içinde de Kiev'in kontrolünü ele geçireceğine inanıyordu ama bu gerçekleşmedi. Ukraynalılar, Rusya'nın savaşın başında işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini kurtardı." ifadesini kullandı.