New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD’nin New York kentindeki bir metroda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
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ABD’nin New York kentindeki Bronx’taki bir metroda iki grup arasında kavga çıktı. Metro, Mount Eden Ave istasyonuna yanaştığında bir kişi silahını çıkararak ateş açtı, 6 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. New York Polis Departmanından (NYPD) Michael M. Kemper yaptığı açıklamada, yaşları 14 ile 71 arasında değişen 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını, 34 yaşındaki bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Kember, saldırının rastgele gerçekleştirilmediğini, iki grup arasında kavga çıkması üzerine başladığını, vurulanlardan bazılarının kavganın taraflarından olduğunu, bazılarının ise kavgayla ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın peşine düştü. Bilgisi olan herkesin polis departmanına ulaşması istendi.

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