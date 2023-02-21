Putin'den Ukrayna Savaşı'nın 1. yıldönümünde tarihi konuşma

Rusya Devlet Başkanı Putin, Federal Meclis’te Ukrayna özel askeri harekatı ve uluslararası gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus Lider Putin'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

- Rusya açısından zorlu ve dönüm noktası olan bir zamanda, dünyada önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde konuşmamı yapıyorum.

- Batılı liderlerin vaatleri sahteliğe ve acımasız birer yalana dönüştü. Batı ülkeleri Ukrayna’nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.

- Rusya, Donbass’ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass’ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.

- (Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.

- Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.

"HİÇBİR ÜLKENİN ABD KADAR YURT DIŞINDA ASKERİ ÜSSÜ YOK"

- Dünya üzerinde hiçbir ülkenin ABD kadar yurt dışında askeri üssü yok, yüzlercesini kurdular.

- Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.

- Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna’yı ‘büyük savaşa’ hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.

- Batı şimdiye dek Ukrayna’ya askeri yardım olarak 150 milyar dolar harcadı, Ukrayna’ya para akışının azaldığını da gözlemlemiyoruz. Cini şişeden çıkaranın Batı olduğunu dünyada kimse unutmuş değil.

"SAVAŞI BAŞLATAN TARAF BATI’YDI, BİZSE BU SAVAŞI DURDURMAK İÇİN GÜÇ KULLANIYORUZ"

- Savaşı başlatan taraf Batı’ydı, bizse bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz, Batı’nın istediğiyse sınırsız hakimiyete sahip olmak.

- Şubat 2022'de Donbass'a saldırmaya hazırlananlar daha sonra Kırım'a saldırmayı planlamıştı.

- Batılı elitler Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatarak bizi sonsuza dek bitirme hedefini gizlemiyor.

"BİZ UKRAYNA HALKI İLE SAVAŞMIYORUZ, UKRAYNA, BATILI EFENDİLERİN ESİRİ OLDU"

- Biz Ukrayna halkı ile savaşmıyoruz, Ukrayna, Batılı efendilerin esiri oldu. On yıllar boyunca Ukrayna’nın sanayisini yerle bir ettiler. Bu koşullarda paranın askeri operasyonlara ayrılması kolay hâle geldi. İnsanları harcanacak birer metaya çevirdiler. Bunun sorumluluğu tamamıyla Batılı elit kesimler ve Kiev rejimine aittir.

- Kiev'e Batı tarafından verilen silahların menzili ne kadar uzun olursa, tehdidi Rusya topraklarından o kadar uzaklaştırmamız gerekir.

- Ukrayna’daki neo-Naziler, kendilerini kimlerin varisi olarak gördüklerini gizlemiyorlar, ekipmanlarının üstüne gamalı haçlar ve Nazi isimleri yerleştiriyorlar.

"BATI’DA YAPTIKLARINA BAKIN: ÇOCUK İSTİSMARI KABUL GÖRMEYE BAŞLIYOR..."

- Batı’da yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir tanrı düşüncesi değerlendiriyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar.

- Aile, bir erkek ve bir kadının birliğidir.

"BATI’DAKİ ELİT KESİMLER AKILLARINI KAÇIRDI"

- Yetişkinlerin diledikleri gibi yaşama hakkı var. Kimse özel hayata müdahale etmiyor ve bizim de bunu yapmaya niyetimiz yok. Fakat dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakarsanız orada her şey yazıyor: Ailenin ne olduğu, ailenin erkekle kadının beraberliğinden oluştuğu belirtiliyor. Ancak Batı’da kutsal metinler de sorgulanır hâle geldi. Batı’daki elit kesimler akıllarını kaçırdı ve bunun artık tedavi edilebilir bir yanı yok.

- Çocuklarımızı bozulma ve yozlaşmadan koruyacağız.

"90'LI YILLARDA ÜLKE SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇTİ, BATI SİSTEMİNİ KOPYALADIK"

- Rusya ekonomisi, batının düşündüğünden çok daha güçlü olduğunu kanıtladı.

- SSCB’nin yıkılması, planlı ekonomiden vazgeçilmesi ve pazar ekonomisine geçişte yaşanan kaos ekonomiyi Batı'ya bağladı.

- Sovyetlerin yıkılmasından sonra 90'lı yıllarda ülke serbest piyasa ekonomisine geçti, batı sistemini kopyaladık, batılı danışmanlar ülkemize doluştu.

-Batı'dan diz çöküp borç istemeyeceğiz, yurtdışından borçlanmaya ihtiyacımız yok.

- Sonuçta ekonomimiz batıya bağımlı hale geldi ve onlar bizi hammadde kaynağı olarak gördüler.

"OLİGARKLARA PARALARINI BATIDAN KURTARAMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİM"

- Bu trendi yıkmamız gerekiyor, belirli başarılar kazandık. Eğitim de dahil ülkenin bütün kaynakları batıya akıyordu. Son olaylar bize gösterdi ki batının sakin liman imajı yerle bir oldu bu bir yalandı, masaldı. Batı'ya güvenip batıya gidenlerin paralarına batılılar el koydu.

- Oligarklara paralarını batıdan kurtaramayacaklarını söylemiştim. Batı o paralarını kaybeden oligarklara acımadı. Yatlarını, şatolarını kaybeden oligarklara üzülmediler.

- Fabrikaların yok paraya satıldığı ve yeni elitlerin sınırsız lüksünü hatırlayın. Batı asla yeni krizler körükleme çabalarını bırakmadı çevremizde çatışmaları tetikledi, ekonomik gelişmemizi engellemeye çalıştı.

-Büyük iş insanlarının dışarıdaki finans kaynaklarına bağımlı olması ülkemizin güvenliği açısından da tehlikeliydi.

- Şunu anlamaları gerekiyor: Batı için bu insanlar her zaman 2. kategori insanlar olacaktır ve onlara herşeyi yapabilirler mallarına el koyabilirler ünvanlarına el koyabilirler bunu anlamalarının zamandı geldi.

- Başka bir seçenek de var vatanı için çalışmak vatanının gelişmesi için çalışmak, vatanında üretim yapmak. Ülkemizde böyle girişimciler de var ve Rusya onlar sayesinde gelişecek.

- Refah kaynaklarımızın Rusya'da olması gerekiyor dışarı çıkmaması gerekiyor. Böyle kendi kendine yeter bir ekonomi kuracağız. Girişimcilerimiz için ülkemizde büyük fırsatlar var.

- Batının karşısında diz çökmeyin siz onlar için hiçbir zaman insan olmayacaksınız, yatırımlarınızı Rusya'nın içinde yapın. İstihdam sağlayın, bilime sağlığa, kültüre, spora yardımcı olun. Böylece Rus milletinin saygısını kazanırsınız.