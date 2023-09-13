Putin'den KDHC açıklaması! Kim Jong-un ile ne görüştü?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşmesi hakkında Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulundu. Rusya ile KDHC arasındaki askeri ve teknik iş birliğine değinen Putin, "Bazı kısıtlamalar var. Rusya tüm bu kısıtlamalara uyuyor. Ama tabii ki konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var. Burada da perspektifler var." ifadelerini kullandı.

PUTİN RUSYA'NIN KENDİSİNE YETEN BİR ÜLKE OLDUĞUNU BELİRTTİ

Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Putin, "Ancak mevcut kurallar çerçevesinde bizim de dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var." dedi.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Tarım konusunda Rusya'nın sunabileceği çok şey olduğunun altını çizen Putin, Çin'e giden bir kara yolu, bir demir yolu ve limandan oluşan "lojistik üçgen" projesi dahil ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldıklarını dile getirdi.

Putin, Kim Jong-un'un Vladivostok'ta Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri birliği ve bir üniversiteyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.