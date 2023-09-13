ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı! ABD Putin-Kim Jong-un görüşmesinden rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, Putin ve Kim Jong-un görüşmesine dair konuştu. Miller, iki liderin görüşmesinin ABD'yi rahatsız ettiğini açıkladı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya arasında herhangi bir silah transferinin olması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararının ihlal edileceğini öne süren Miller, ABD'nin bu konudaki tutumunun da net olduğunu vurguladı.

Miller, KDHC lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretine ilişkin ise "Neler olduğunu takip edeceğiz ve gerekirse bu kişileri sorumlu tutmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin, KDHC'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını Pyongyang ile görüşebileceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Miller, Rusya'nın BMGK yaptırımlarını tek taraflı kaldıramayacağını söyledi.

PENTAGON DA AÇIKLAMA YAPTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da yaptığı açıklamada, KDHC lideri Kim-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin "muhtemelen silah anlaşması üzerine olacağını" öne sürdü.

Ryder, "Bir toplantı yapılacağını biliyoruz. Anladığımız kadarıyla bu görüşme silah müzakerelerine odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

KDHC'ye Rusya'ya silah sağlamayacağına dair verdiği taahhütleri hatırlatan Ryder, bunun Ukrayna'daki "gereksiz savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını" öne sürdü.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün KDHC lideri Kim ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü. Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile bir araya gelmişti.