Dünyanın merakla beklediği görüşme! Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisinin davetiyle Rusya'ya gelen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Görüşmeden önce KDHC Lideri Kim Jong-un, Angara aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü. Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.

Ziyaretin KDHC için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

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İKİ LİDER ÜSTE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi. Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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