8. Doğu Ekonomi Forumu başladı! İşte Putin'in gündem yaratacak konuşması

8. Doğu Ekonomik Formu başladı. 10-13 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Vladivostok kentindeki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen forumda Rusya Devlet Başkanı Putin de bir konuşma gerçekleştirdi. Putin'in konuşmasında bölgesel, küresel ve ekonomik alanda önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Putin ayrıca Rusya'nın güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Putin Salı günü Lao Devlet Başkan Yardımcısı Pany Yathotou ile birlikte Doğu Ekonomi Forumu'num genel oturumuna hitap etti. Bundan önce Vladimir Putin, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile bir görüşme gerçekleştirdi. Forum kapsamında yabancı heyet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirilecek. Program, Devlet Başkanı'nın forumun ana oturumlarının başkanlarına hitap etmesiyle sona erecek.

RUSYA YENİ SİLAHLARI DEVREYE SOKACAK

Putin açılış konuşmasında "Güvenlik alanına bakacak olursak, yeni fiziksel ilkeler silahlar yakın tarihi perspektifte herhangi bir ülkenin güvenliğini sağlayacaktır" dedi.

Yeni fiziksel prensiplere dayalı silahların geliştirilmesi, yeni teknolojilerin ve eylem ilkelerinin kullanılmasını içerir. Bu tür silahlar arasında lazer, ultrasonik, radyo frekanslı silahlar ve diğerleri yer almaktadır.

Öte yandan Putin, Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş sırasında kitlesel protestoları bastırmak için Macaristan ve Çekoslovakya'ya tank gönderme kararının bir hata olduğunu söyledi.

PUTİN'İN KONUŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması şu şekilde:

Uzak Doğu, Rusya için 21. yüzyılın tamamı boyunca stratejik bir önceliktir ve bundan sapmayacağız.

Rusya'nın Uzak Doğusu, Kuzey Kutbu ve tüm Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasına yönelik umut verici, stratejik yönelimleri tartışmak üzere ülkemizden ve dünyanın düzinelerce başka ülkesinden iş dünyası liderlerini, uzmanları ve hükümet yetkililerini geleneksel olarak bir araya getiren Sekizinci Doğu Ekonomik Forumu'nun katılımcılarına ve konuklarına hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konuşmam sırasında, elbette bu genel ulusal ekonomik kompleksin bir parçası olduğu için, ülkenin diğer bölgelerine de bir şekilde atıfta bulunmak zorunda kalacağım. Uluslararası iş ilişkilerinin dinamiklerini belirleyen ana eğilimleri değerlendirmek üzere bir araya geliyoruz.

Küresel ekonominin son yıllarda nasıl değiştiğini ve değişmeye devam ettiğini, başta Batılı ülkeler olmak üzere bazı ülkelerin kendi yarattıkları ve inşa ettikleri finansal, ticari ve ekonomik ilişkiler sistemini tahrip ettiklerini çok iyi biliyoruz.

Bu çerçevede, herhangi bir dış baskıya boyun eğmeyip kendi ulusal çıkarlarını gözeten devletler arasındaki gerçek ticari işbirliği alanının dünyada genişlemesi ve bu tür devletlerin dünyanın farklı bölgelerinde giderek daha fazla sayıda olması çok önemlidir.

Faaliyetlerinin ve politikalarının merkezine fırsatçı güncel siyasi anları değil, ulaşım, enerji, sanayi, finans ve insani yardım alanlarında kendi projelerini, bu ülkelerin halklarına uzun vadede doğrudan fayda sağlayabilecek ve sağlayan projeleri koymaktadırlar.

Özünde yeni bir ilişki ve entegrasyon modeli doğmaktadır, ancak artık Batı kalıplarına göre, seçilmiş birkaç kişi için, seçilmiş bir "altın milyar" için değil, tüm insanlık için, işleyen ve gelişen çok kutuplu dünyanın tamamı için. Bu modelde yaratıcı enerji, açıklık ve somut sonuçlara odaklanma Asya-Pasifik bölgesinin güçlü bir rekabet avantajı, ekonomik büyüme oranları açısından küresel liderliğini belirleyen ve eminim ki uzun bir süre daha belirlemeye devam edecek olan kilit bir faktör haline geliyor.

Rusya'nın Asya-Pasifik ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl yüzde 13.7, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 18.3 oranında arttığını belirtmeliyim: Geçen yılın tamamı için yüzde 13.7, yılın ilk yarısı için ise yüzde 18.3.

Asya-Pasifik ülkeleriyle ticaretimizin ve genel olarak ekonomik ilişkilerimizin gelişmeye devam edeceğini umuyorum çünkü Uzak Doğu'muz olan Rusya, ticaret ve işbirliği bağlarını güçlendirmeye açıktır ve bu tür bir işbirliğinin potansiyeli göz ardı edilemez.

Uzak Doğu Federal Bölgesi, Rusya Federasyonu topraklarının yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Ormanlarımızın ve altın rezervlerimizin neredeyse yarısı, balıklarımızın ve elmaslarımızın yüzde 70'inden fazlası, titanyum, bakır ve benzerlerinin yüzde 30'undan fazlası burada bulunmaktadır. En önemli, stratejik işletmeler, limanlar ve demiryolları burada faaliyet göstermektedir. Kısacası Uzak Doğu'nun ülkemiz için, ülkemizin geleceği için, Rusya'nın çok kutuplu dünyadaki konumu için rolü son derece büyüktür. Biz bunu çok iyi anlıyoruz. Bu nedenle on yıl önce, Aralık 2013'te Federal Meclis'e hitaben yaptığım konuşmada söylediklerimi ve en başta söylediklerimi tekrarlamak istiyorum: Uzak Doğu'nun ileri düzeyde kalkınması 21. yüzyılın tamamı için mutlak önceliğimizdir, ortak bir sorumluluktur ve Hükümet, bölgeler ve hem devlete ait hem de tamamen özel en büyük Rus şirketlerinin işidir.

Son yıllarda bu çalışmaları organize etmek amacıyla ciddi bir düzenleyici ve yasal çerçeve oluşturulmuş ve stratejik önceliklerimizden bir diğeri olan Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik kapsamlı ve modern yaklaşımlar ortaya konmuştur.

Elde edilen sonuçlar nelerdir? Moderatör, son on yılda bu bölgede birlikte hangi sonuçları elde etmeyi başardığımızı sordu. Elbette her şeyden önce ekonomiyle ilgili. Uzak Doğu'da sanayi komplekslerinin ve yüksek teknolojili üretim tesislerinin geliştirilmesi ve yeni iş alanlarının yaratılması için özel vergi, idari ve gümrük tercihleri sunduk ve altyapının inşasını ve sanayi tesislerine ağların sağlanmasını üstlendik. Bu tür ticari destekler, gelişmiş kalkınma bölgelerinde ve Vladivostok Serbest Limanı'nda sağlanmaktadır, ancak limana başka bölgeler de eklenmiştir.

Geçen yıldan bu yana Kuril Adaları'nda, gelişmiş bölgelere kıyasla çok daha elverişli koşullara sahip özel bir tercihli rejim uygulanmaktadır: avantajların süresi daha uzundur, vergi indiriminin kendisi daha fazladır vb. Zaman kaybetmemek için şimdi ayrıntılara girmeyeceğim.

Hükümetin Uzak Doğu projelerine verdiği destek sayesinde, 7.7 trilyon rubleden fazla yatırım anlaşması imzalanmış ve bunun 3.4 trilyon rublelik kısmı halihazırda yatırıma dönüştürülmüştür. 125.000 kişiye istihdam yaratılmış ve yaklaşık 700 yeni işletme faaliyete geçmiştir. Bunlar arasında dünyanın en büyüklerinden biri olan gaz işleme tesisi ve Amur Bölgesi'nde bir gaz kimya kompleksi, Nakhodka Mineral Gübre Fabrikası ve Zvezda büyük kapasiteli gemi inşa tersanesi gibi önemli projeler yer almaktadır. Bakır ve diğer maden yatakları geliştirilmektedir: Udokan, Baimskoye, Malmyzhskoye.

Tarımsal sanayi sektöründe de önemli projeler başlatılmıştır. Bunlar arasında Sakhalin Oblastı ve Primorsky Krai'de sera çiftlikleri, Kamchatka ve Magadan'da balık işleme, Priamurye'de domuz eti üretimi ve Amur Oblastı'nda soya üretiminin arttırılması yer almaktadır. Tüm bunlar aynı zamanda iç pazarımıza tedarik ve ihracat için umut verici alanlardır.

Genel olarak, Uzak Doğu'daki yatırım dinamikleri, bunu vurgulamak isterim, tüm Rusya'daki rakamlardan üç kat daha hızlıdır. 2014'ten 2022'ye kadar ülke genelinde sabit sermaye yatırımlarındaki büyüme %13 iken, Uzak Doğu'da bu oran %39'dur.

Bu durum üretim hacimlerine de yansımaktadır. Uzak Doğu'daki endüstriyel büyüme oranları da Rusya ortalamasını aşmaktadır.

Son beş yılın sonuçlarına göre, doğu bölgelerimizin çoğu: Magadan ve Amur Oblastları, Transbaikalia, Yahudi Özerk Oblastı, Priamurye, Çukotka ve Kamçatka, gayri safi bölgesel hasıla büyüme oranları açısından Federasyonun ilk 20 bölgesi arasında yer almaktadır ve Magadan Oblastı bu sıralamanın başında gelmektedir.

İşte kendi adlarına konuşan birkaç rakam. 10 yılda Uzak Doğu limanlarındaki kargo cirosu 1,6 kat, konut devreye alma 1,3 kat, elektrik tüketimi 1,2 kat, ülkenin doğusundaki yıllık altın üretimi 1,6 kat ve kömür üretimi 2,8 kat artmıştır. Değerli meslektaşlarım, neden bahsettiğimizi anlıyorsunuz - bu büyüme artış yüzdesiyle ilgili değil, her şey katlanarak büyüyor.

Burada Uzak Doğu'daki maden kaynaklarının ortalama yüzdesinin şu anda yüzde 35 olduğunu belirtmek isterim. Anlayacağınız, toprak altının sadece %35'i keşfedilmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Geleceğin ekonomisinde talep görecek kıt stratejik hammadde türleri de dahil olmak üzere, maden çıkarma endüstrilerinin büyük bir hızla büyümesi için hala her türlü fırsatın mevcut olduğunu gösteriyor.

Tüm bunlar sadece ülkenin kaynak egemenliğinin bir garantisi değil, aynı zamanda yeni malzemelerin, mikroelektronik ve gelecek vaat eden enerji kaynaklarının üretimi, yerel çevre ve doğa tasarrufu teknolojilerinin ve bilimsel gelişmelerin teşvik edilmesi, kaliteli istihdam yaratılması ve Uzak Doğu'nun ve tüm Rusya'nın doğal rekabet avantajlarının yeni bir düzeyde gerçekleştirilmesi için bir temeldir.

Jeolojik keşif hacmini artırmak için, çok güzel bir şekilde adlandırılan bir cephe stratejisi başlattık: "Jeoloji. Bir Efsanenin Canlandırılması. Hükümetten bu stratejiye Uzak Doğu bölgesindeki toprak altı kaynaklarının araştırılmasına yönelik ayrı bir bölüm eklemesini ve Sibirya için de benzer bir bölüm hazırlamaya başlamasını rica ediyorum.

Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu'na yönelik beklentiler elbette sadece doğal kaynak yataklarının geliştirilmesiyle ilgili değil, ki bu yataklara kesinlikle talep var, aynı zamanda iç sanayide ve yurtdışında da talep var.

Tekrar etmeme izin verin: ekonomik kalkınma için oluşturduğumuz güçlü hammadde temeli, ilerlememize, uzmanların dediği gibi kaynakların işlenme derinliğini arttırmamıza, elbette Uzak Doğu da dahil olmak üzere ve hepsinden önemlisi yerli işletmelerde katma değeri arttırmamıza olanak sağlamaktadır. Asıl önemli olan budur.

Bu amaçla, makro-bölgede iş yapma koşullarını sürekli olarak iyileştirmek, bunları küresel olarak rekabetçi bir seviyede tutmak, yatırım projeleri için hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de tüm alan ve sektörlerdeki büyük üretim şirketleri, bölgeler ve ilçeler için uzun ve ucuz finansman sağlamak gerekmektedir.

Bildiğiniz üzere federal düzeyde bir küme yatırım platformu başlattık. Bu mekanizma, öncelikle imalat sanayinde malzeme, bileşen ve bitmiş ürün üretimine yönelik büyük ölçekli, sistematik açıdan önemli projeleri finanse etmek üzere tasarlanmıştır.

Bu yıl, bu yatırım platformu en az iki trilyon ruble değerinde öncelikli ürünlerin üretilmesine yönelik projeleri finanse etmelidir. Hükümetten bu aracı Uzak Doğu ekonomisinin gelişimine daha fazla odaklamasını rica ediyorum, böylece burada modern ve iyi maaşlı iş imkanlarına sahip daha sofistike üretim tesisleri yaratılabilir. Milyarlarca dolarlık büyük yatırımlar gerektiren projelerin teşvik edilmesi ve bunların da ilgili sektörler, inşaat sektörü, hizmet şirketleri, ekipman üreticileri ve küçük işletmeler için cazibe merkezi haline gelmesi gerekmektedir.

Petrol ve gaz kimyası, metalürji, makine yapımı ve diğer imalat sektörlerinin enerji yoğun endüstriler olduğunu da vurgulamak isterim. Bununla birlikte, daha önce de belirttiğim gibi, konut inşa eden, yeni üretim ve sanayi tesisleri açan Uzak Doğu bölgelerinin çoğu bugün hala enerji kapasitesi sıkıntısı çekmektedir. Bu da elbette bir sorun teşkil etmektedir.

Uzak Doğu'da uygulamakta olduğumuz projelerin ölçeği, Uzak Doğu enerji sisteminin de benzer şekilde büyük ölçekli olarak yenilenmesini gerektirmektedir. Aynı zamanda, çevre dostu hidro, nükleer ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için gerçekten eşsiz koşullar var.

Hükümetten, büyük enerji şirketlerimiz ve iş dünyası ile birlikte Uzak Doğu'daki enerji kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir program hazırlamasını istiyorum. Bu program, Uzak Doğu bölgelerimizin ekonomik fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla 2050 yılına kadar uzun bir süre için tasarlanmalıdır. Ayrıca Hükümetten bu stratejik programın proje finansmanı için mekanizmalar geliştirmesini istiyorum.

Power of Siberia ve Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok gaz boru hatlarını birbirine bağlamayı ve ardından bunları ülkenin birleşik gaz tedarik sistemine entegre etmeyi planlıyoruz. Başka bir deyişle, aslında bu kelimeden korkmuyorum, ülkemiz için tarihi ve küresel bir görevi çözmek - Rusya Federasyonu'nun batısı ve doğusundaki gaz iletim ağlarını tek bir bütün haline getirmek.

Power of Siberia-2 doğalgaz boru hattının inşası ile birlikte, bu bize sadece küresel enerji piyasalarında esnek bir şekilde çalışma imkanı vermekle kalmayacak, bildiğimiz gibi bugün talep edilen, her şeyden önce Buryatia, Trans-Baykal Bölgesi ve diğer Uzak Doğu bölgeleri için gazlaştırma programını önemli ölçüde genişletme, Uzak Doğu'daki sanayiye ek kaynaklar sağlama ve şehir ve kasabalara çevre dostu yakıt sağlama imkanı verecektir. Aynı zamanda Kamçatka'nın gazlaştırılması, şirketlerimizden birinin halihazırda oluşturmuş olduğu sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin olanaklarını kullanacaktır.

Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere bu alanı aktif olarak geliştiriyoruz. Yamal LNG projesinin başarıyla hayata geçirilmesinin ardından Kutup Bölgesi'nde yeni bir büyük ölçekli sıvılaştırılmış doğal gaz projesi, yani Arctic LNG-2 projesinin ilk proses hattı başlatıldı. Halihazırda üretim alanında ve devreye alma çalışmaları devam ediyor - evet, olan bu mu? Harika.

Bu hattın aslında yüzer bir doğal gaz sıvılaştırma tesisi olduğunu belirtmeliyim. Dünyada benzeri yok - bunu rahatlıkla söyleyebiliriz - ve tam olarak Rus teknolojilerine ve kapasitelerine dayanıyor. Murmansk merkezli Büyük Kapasiteli Açık Deniz Yapıları İnşaat Merkezi tarafından üretilmiştir.

2030 yılına kadar Rusya'nın Arktik bölgesindeki LNG üretiminin üç katına çıkarak yılda 64 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bu bağlamda, Arktik sahalarda faaliyet göstermek üzere Murmansk merkezine dayalı yeni LNG hatlarının üretilmesine yönelik temel bir karar alınmıştır. Elbette bu, kuzey bölgelerimizin kalkınmasına ve Rusya'nın teknolojik egemenliğinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Murmansk Bölgesi'nde de güçlü bir LNG üretim merkezi kurulması planlanıyor. Doğrudan Uzak Doğu ile ilgili görünmese de bundan da bahsetmek zorundayım, ancak Volkhov- Murmansk-Belokamenka gaz boru hattı bunu tedarik etmek için inşa edilecek.

Şirketlerimizin, şimdi ayrıntılara girmeyeceğim, Hükümetin arabuluculuğuyla bu önemli altyapı tesisini kimin ve nasıl inşa edeceği konusunda kendi aralarında anlaşacaklarını umuyorum. Bu tesis Murmansk şehri, Murmansk Bölgesi ve Karelya'daki yerleşim birimleri için çok önemlidir.

Ulaştırma projeleri, iş girişimlerini desteklemek ve genel olarak Kuzey Kutbu ve Uzak Doğu ekonomileri ve buralarda yaşayanlar için önemlidir. Mevcut lojistik rotalarını genişletmemiz ve yeni yük taşıma koridorları açmamız gerekiyor.

Bu seride elbette Kuzey Deniz Rotasının geliştirilmesine özel bir yer ayrılmıştır. Geçtiğimiz yıl 34 milyon ton yük Kuzey Deniz Rotasından geçti ve önümüzdeki yıllarda bu küresel taşımacılık koridorunun yük akışı daha da artacak; bu da modern bir buzkıran filosunun ileri düzeyde inşasını ve Arktik limanlarının ve altyapılarının modernizasyonunu gerektiriyor.

2030 yılına kadar Arktik havzasındaki limanların toplam kapasitesinin iki katına çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıl 123 milyon ton olan bu kapasite, yeni terminallerin inşası ve demiryolu yaklaşımlarının genişletilmesi de dahil olmak üzere on yılın sonunda 252 milyon ton seviyesine ulaşmalıdır. Murmansk limanının kapasitesinin 2027 yılına kadar önemli ölçüde artırılarak mevcut 56 milyon tondan yılda 110 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır.

BAM ve Trans-Sibirya Demiryolunu modernize etmeye devam edeceğiz. Köprü, tünel ve üst geçitlerin inşası için imtiyaz mekanizmaları ve özel sermayenin çekilmesi de dahil olmak üzere buradaki hız kesinlikle arttırılmalıdır. Bu konuyu az önce ilgili oturumları yöneten meslektaşlarımızla görüştük.

Bu bağlamda, özel yatırımcıların girişimiyle Pasifik demiryolunun inşa edilmekte olduğunu ve Okhotsk Denizi kıyısında yeni bir liman inşa edildiğini belirtmek isterim. Bu sayede Yakutistan ve Habarovsk Krayı'nın kuzeyindeki kaynaklardan faydalanılabilecek ve Asya-Pasifik pazarlarına doğrudan erişim sağlanabilecektir.

Büyük şirketlerimiz şu anda Taimyr'de yeni bir liman inşa ediyor, Yamal'daki Pangody-Nadym demiryolu hattını modernize ediyor. İş dünyasının lojistik, ulaşım ve enerji projelerine, demiryolları ve otoyolların, deniz terminallerinin ve havalimanlarının inşasına yatırım yaptığı bu tür pek çok örnek var.

Hükümetten ve bölgelerdeki meslektaşlarımdan, hem kamu hem de özel yatırımların altyapının yenilenmesi, sosyal alan, bölgelerin ve bir bütün olarak ülkenin mekansal gelişimi üzerinde sinerjik bir etkiye sahip olabilmesi için bu kaynağa aktif bir şekilde güvenmelerini istiyorum.

Birçoğu belirli ortakların baskısıyla karşı karşıya kalan girişimcilerimize daha önce de seslenmiştim ve bugün bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Rusya'da sermaye yatırımı yapmak kesinlikle daha güvenli ve daha iyi - hem büyük ölçekli, iddialı altyapı projelerine hem de yerelleştirilmiş, ancak daha az önemli olmayan kentsel gelişim ve turizm projelerine. Sermayeye neler olduğunu, nasıl ve nereye gittiğini görüyoruz. Aynı tırmığa iki kez basmayın.

Kısa bir süre önce Moskova'dan Arzamas'a uzanan yüksek hızlı otoyolun bir bölümünü açtık. Bu yılın sonuna kadar otoyol Kazan'a, oradan da Ekaterinburg ve Tyumen'e ulaşacak. Bugün bu büyük ölçekli projeye kesinlikle devam edeceğimizi söylemek isterim: yüksek hızlı otoyollar Sibirya ve Uzak Doğu'dan geçerek Pasifik Okyanusu'na kadar uzanacak. Petersburg'dan Vladivostok'a kadar tek bir ulaşım koridoru "Rusya" oluşturulacaktır. Bu koridor turizmin gelişmesi, lojistik, tarım ve üretim merkezlerinin birbirine bağlanması için bir temel teşkil edecek, girişimciliğe ve kasaba ve köylerin yenilenmesine ivme kazandıracaktır.

Uzak Doğu ile Rusya'nın Avrupa kısmı arasındaki hava bağlantılarının geliştirilmesi ve insanların komşularına Moskova veya Sibirya havalimanları üzerinden uçmak zorunda kalmamaları için Uzak Doğu bölgelerinin birbirleriyle doğrudan bağlantılarının arttırılması da ayrı bir konudur.

Bu amaçla, bildiğiniz üzere, birleşik bir Uzak Doğu havayolu şirketi kurduk. En önemli rotaları devlet tarafından sübvanse ediliyor, böylece bilet fiyatları vatandaşlar için daha uygun hale geliyor ve yerel olanlar da dahil olmak üzere yeni uçuş noktalarını keşfetmek için ek fırsatlar sağlıyor.

Hiç şüphesiz önemli olan bu çalışmayı desteklememizi ve sistematik bir temele oturtmamızı öneriyorum. Hükümetten, gelecek yıl 1 Mart'a kadar Uzak Doğu bölgesinde hava taşımacılığının geliştirilmesi için kapsamlı bir eylem planı hazırlamasını istiyorum. Bu plan, yeni havaalanlarının inşasını ve mevcut havaalanlarının modernizasyonunu, küçük havacılık için standartların iyileştirilmesini, yerli uçak ve helikopter tedarikini ve elbette öncelikle havayolu şirketlerinin uçak kiralama harcamalarını azaltarak hava seyahatini daha ekonomik hale getirmeyi kapsamalıdır.

Kesin parametreler ve hedef kriterler henüz belirlenmedi, ancak 2030 yılına kadar Uzak Doğu'daki iç hat uçuşlarında yolcu trafiğinin yılda en az dört milyon kişiye çıkmasını sağlayacak şekilde çıtayı belirlemenin doğru olacağını düşünüyorum.

Değerli Meslektaşlarım!

Uzak Doğu'da ekonomi, ulaşım ve altyapı alanlarında uygulamakta olduğumuz planlarımızın en önemli ve ayrılmaz hedefi, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, eğitim ve çalışma, dinlenme ve çocukların eğitimi için rahat ve modern koşullar yaratmak ve Rusya'nın Uzak Doğu bölgelerinde sürdürülebilir nüfus artışını sağlamaktır.

Bu amaçla Uzak Doğu Hektar programı da dahil olmak üzere bir dizi mekanizma hayata geçirilmiştir. 119.000'den fazla kişi işlerini yürütmek, üretim ve turizm tesisleri açmak ve kendi evlerini inşa etmek için arsa almıştır.

Burada size elimizdeki görevi hatırlatmak isterim: bu sonbaharda ülke genelinde bireysel konut inşaatını desteklemek için düzenleyici bir çerçeve hazırlamamız gerekiyor ve apartman inşaatlarında olduğu gibi emanet hesaplarının kullanılmasından bahsediyoruz. Bu, vatandaşların fonlarının daha fazla korunmasını mümkün kılacak ve kendi evlerini inşa etmek için ipotek kredisi çekmeleri için fırsatlar yaratacaktır.

Hükümetteki meslektaşlarımın dikkatini, mekanizmaların bu yılın sonuna kadar ve tekrar ediyorum, Uzak Doğu bölgeleri de dahil olmak üzere ülke genelinde geliştirilmesi gerektiği gerçeğine çekiyorum.

Uzak Doğu'da özel ipotek koşulları sunulduğunu belirtmek isterim: tutar altı milyon rubleye kadar, vade 20 yıla kadar ve faiz oranı yüzde ikidir. Halihazırda 78.000'den fazla aile bu araç yardımıyla yeni konut satın almış ya da inşa etmiştir.

Meslektaşlarımla dün de görüştüğümüz üzere, Uzak Doğu mortgage kredisinin parametrelerini değiştirmeyi ve cazibesini arttırmayı, yani 60 metrekarenin üzerinde bir alana sahip bir ev satın almak isteyenler için kredi üst limitini dokuz milyon rubleye çıkarmayı öneriyorum. Bu şekilde aileler, birincil piyasada bir daire seçmek ya da kendi evlerini inşa etmek için daha fazla fırsata sahip olacaklardır.

Başlangıçta Uzak Doğu mortgage'ının sadece genç aileler için tasarlandığını, ancak geçen yıldan bu yana Uzak Doğu'da çalışan tüm öğretmen ve doktorların böyle bir kredi alabildiğini eklemeliyim.

Bir sonraki adımı atarak bu programın kapsamını bir kez daha genişletmeyi ve Uzak Doğu savunma sanayi işletmelerinin çalışanları için yüzde 2'lik konut kredilerini uygun hale getirmeyi öneriyorum. Altını çiziyorum: tıpkı doktorlar ve öğretmenler için yaptığımız gibi, yaşları veya medeni durumları ne olursa olsun, Uzak Doğu'daki tüm savunma sanayi çalışanları için.

Sonraki. Konut inşaatının geliştirilmesi için "Uzak Doğu mahallesi" olarak adlandırılan ve karmaşık geliştirme çalışmaları yürüten şirketlerin gelişmiş kalkınma bölgelerinde yaşayanlardan fayda sağladığı özel mekanizmalar önerdik. Sonuç olarak, konforlu bir kentsel çevre ve anaokulları, sağlık merkezleri, spor kompleksleri gibi sosyal altyapı, tasarım aşamasında konutlarla birlikte inşa edilmektedir.

Diğer şeylerin yanı sıra, Uzak Doğu Mahallesi mekanizmalarının yardımıyla Vladivostok'ta bir uydu kent inşa ediliyor. Burada yaklaşık 80.000 kişi modern koşullarda yaşayacak.

Uzak Doğu'da sosyal altyapının kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı sübvansiyonu olarak adlandırılan bir programın başlatıldığını da eklemek isterim. Bu program kapsamında tüm Uzak Doğu bölgelerinde 1.500'den fazla tesis inşa edilmiş, onarılmış ve donatılmıştır. Nedir bu tesisler? Bunlar okullar, hastaneler, spor salonları, fitness merkezleri, kültür merkezleri ve benzerleri.

Yakın zamanda hizmete giren birkaç tesisten bahsetmek istiyorum. Bunlar Yakutsk'ta bir kardiyo-vasküler merkez, Ulan-Ude'de bir nükleer tıp merkezi, Komsomolsk-on-Amur'da bir oyun sporları ve dövüş sanatları merkezidir. Çukotka'da sosyal hizmet görevlileri için konut inşa edilmiştir. Magadan'da Okhotsk Denizi kıyısındaki Mayak Parkı açıldı.

Başlattığımız ayrı ve büyük bir çalışma alanı da Uzak Doğu'daki 25 aglomerasyon ve şehrin yenilenmesiyle ilgilidir. Bunları şimdi sıralamayacağım; dün bu konuyu kamuoyu önünde tartıştık. Her bir kentin kendine özgü sorunları ve avantajları göz önünde bulundurularak, yüksek kaliteli master planlar temelinde kentlere yeni bir görünüm kazandırılmalıdır. Master planlar genel olarak hazırlandı, dün de konuştuk. Bunlara son şeklini vermemiz, finansman kaynaklarını belirlememiz ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor.

Kentsel yenilemede Uzak Doğu imtiyaz mekanizması aktif olarak kullanılmalıdır. Buna ek olarak, önümüzdeki üç yıl içerisinde öncelikli master planlara ilave kaynak tahsis edilmesini öneriyorum; dün Hükümete tüm bu mekanizmaların tamamlanması talimatını verdim. Gelecekte, 2030'a kadar olan dönem için bu finansmanı arttırma olasılığına bakacağız.

Ve tabii ki, küçük olanlar da dahil olmak üzere belediyelere özel önem verilmelidir. Örneğin, geçen yıl "1000 metre" programı çerçevesinde 1245 kamusal alan donatıldı ve bu yılın sonuna kadar bunlara 562 tane daha eklenecek. Elbette bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor.

Burada neyi vurgulamak istersiniz? Zaman içinde, tüm önemli kalkınma programlarımıza özel bir Uzak Doğu bölümü ekleme kararı aldık. Bunun sonucunda Uzak Doğu projelerine iyi bir devlet yatırımı oranı yakaladık. Bu seviye, bu dinamikler ve devlet yatırımları için bu tür Uzak Doğu öncelikleri korunmalıdır.

Ve bir diğeri. Uzak Doğu sadece ekonominin, sosyal alanın ve kentsel çevrenin ileri düzeyde geliştiği bir bölge olmamalıdır. Bu plan ve projelerin ardında, eşsiz ekosistemlere gösterilen özeni ve yüzlerce nadir bitki ve hayvan türünün korunmasını gözden kaçırmamalıyız. Bu arada bu forum, yırtıcı kuşların ve nadir kuş türlerinin korunması ve nüfuslarının arttırılmasına adanmış uluslararası "Şahin Günü" forumunun ilk kez düzenlendiği etkinlik oldu.

Bu konuya büyük ilgi gösteren dostlarımıza, Orta Doğu'daki meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu tamamen insani ama bir o kadar da ilginç konu üzerinde elbette siz değerli meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız.

Uzak Doğu'da federal öneme sahip 60'tan fazla özel olarak korunan doğal alan bulunmaktadır. Bunların birçoğu Dünya Doğal Miras alanlarıdır: Baykal Gölü, Lena Sütunları, Wrangel Adası Doğa Koruma Alanı, Kamçatka volkanları vb. Tüm bunlar bizim devredilemez ulusal zenginliğimizdir, ancak aynı zamanda tüm gezegenin bir varlığıdır ve bunları korumalı ve aynı zamanda Rus turistlerin ve yurtdışından gelen misafirlerimizin Uzak Doğu'nun güzel doğasıyla tanışabilmeleri için çocuklar ve gençler için bilimsel araştırma, eğitim ve rekreasyon fırsatları sağlamalıyız.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin, Primorye, Habarovsk Krayı, Yakutistan, Buryatya, Kamçatka, Kuriller ve diğer bölgelerdeki milli parklarda turizmin geliştirilmesi de dahil olmak üzere "yeni ekonomi" endüstrileri için bir platform haline gelmesi gerektiğini daha önce söylemiştim.

1 Eylül'de, ekoturizm için medeni koşullar ve düzenleyici bir çerçeve oluşturan ve korunan alanların bilimsel ve turistik potansiyelinin ortaya çıkarılması için temel oluşturan bir yasa yürürlüğe girmiştir. Bu alanlara altyapı sağlanması önemlidir.

Bu bağlamda, önümüzdeki yıl Uzak Doğu'daki milli parklara ek kaynak tahsis edilmesini öneriyorum. Altını çiziyorum: diğer doğal alanlardan gelen fonları yeniden dağıtarak değil, onların deyimiyle, öngörülen fonun "üstüne" ekleyerek.

Ve Uzak Doğu'da yeni endüstrilerin oluşumu hakkında birkaç söz daha. Mayıs ayının sonunda "Rusya'da Yaratıcı Ekonominin Geliştirilmesi" sergisi düzenlendi. Uzak Doğu'dan gelenler de dahil olmak üzere genç girişimcilerden önemli tartışmalar ve ilginç öneriler geldi.

Örneğin, bölgesel yetkililerin çabaları ve işadamlarının kendi inisiyatifleri sayesinde Yakutistan, programlama, mimarlık, endüstriyel tasarım ve benzeri yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi için en iyi uygulamalardan birini geliştirmiştir. Bu deneyim, yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi için bölgesel bir standardın hazırlanmasına temel oluşturacak ve daha sonra Federasyonun tüm kurucu birimlerine yaygınlaştırılacaktır. Buradaki en önemli görev, Rus markalarımızı daha tanınır hale getirmektir.

Az önce meslektaşlarımla, moderatörlerle bir toplantı yaptım, bu toplantıdan daha önce bahsetmiştim ve bana bu sürecin oldukça hızlı ilerlediği ve iyi sonuçlar verdiği müjdesini verdiler.

Yerli ürün ve hizmetlere yönelik talebin, örneğin sergiler, fuarlar vb. yoluyla desteklenmesi gerekmektedir. Bu süreci kesinlikle devam ettireceğiz.

Bu tür yaratıcı endüstriler fuarlarının ilki Ağustos ayında Novosibirsk'te düzenlendi. Fuara 70 Rus üretici katıldı. Üç gün boyunca 17.000 kişi tarafından ziyaret edildi.

İkinci fuara yakın zamanda Vladivostok ev sahipliği yaptı ve etkinlik forumumuzun kültürel programına dahil edildi. Bu çabaların ülkemizin diğer bölgeleri tarafından da benimseneceğini düşünüyorum.

Özellikle Uzak Doğu'ya gelince, burada ekonomide, kültürde ve sporda yeni endüstrilerin geliştirilmesiyle ilgili bir başka karar daha alındı. Uzak Doğu Federal Bölgesinde her yıl bir siber spor turnuvası düzenlenmesi konusunda mutabakata vardık.

Bu trend şimdiden tüm dünyada büyük bir popülerlik kazanmış durumda ve siber sporcularımız lider konumdalar. Rusya'da üst düzey yarışmaların düzenlenmesinin bilgisayar sporlarının hem ülkemizde hem de yurtdışında tanıtılmasına yardımcı olacağından eminim.

İlk turnuva yıl sonunda gerçekleştirilecek. Yerli bilişim şirketlerinden ve devlet katılımlı şirketlerden bu spora ilgi göstermelerini ve desteklemelerini rica ediyorum.

Değerli Meslektaşlarım!

Geçtiğimiz 10 yılda Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu için çok şey yapıldı. Ekonominin, sosyal alanın ve altyapının geliştirilmesi için güçlü bir vektör oluşturuldu ve ülkemizde eşi benzeri olmayan iş yapma koşulları yaratıldı. Bu kelimeyi kullanmaktan çekinmiyorum: benzersiz koşullar. Doğal kaynakların çıkarılması ve imalat sanayinde, konut inşasında ve ulaşım ağının yenilenmesinde dönüm noktası niteliğinde büyük projeler başlattık. Şehirlerin ve kasabaların görünümünü iyileştirmeye yönelik planlar hazırlandı ve uygulanıyor.

Bu sonuçların elde edilmesinde, hem aileleri nesiller boyu burada yaşamış olan hem de Rusya'nın diğer bölgelerinden çalışmak, okumak ya da kendi işlerini kurmak üzere buraya yeni gelmiş olan Uzak Doğu halkının büyük ve kilit bir katkısı vardır.

Uzak Doğu'nun geleceğine, muazzam fırsatlarına ve potansiyeline inanan ve gelişimine katkıda bulunan herkese özel bir teşekkür etmek istiyorum.

Ve tekrar ediyorum: Uzak Doğu 21. yüzyılın tamamı için stratejik önceliğimizdir. Sözlerime başladığım gibi son veriyorum. Ülkemizin dünyadaki rolü ve öneminin yanı sıra Uzak Doğu'nun rolünün de artmaya devam edeceğinden eminim.

İlginiz için teşekkür ederiz.