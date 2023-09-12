Kim Jong-un zırhlı treniyle yola çıktı! Putin ile görüşme gerçekleştirecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Putin ile yapacağı görüşme için yola çıktı. Putin ile Vladivostok'ta görüşecek Kim'in özel zırhlı treniyle yaptığı yolculuğun 20 saat sürmesi bekleniyor.

Kim Jong-un zırhlı treniyle yola çıktı! Putin ile görüşme gerçekleştirecek
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Bugün dünyanın gözü Vladivostok'ta gerçekleşecek önemli bir görüşmede.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un Rusya'nın doğusunda yer alan Vladivostok'ta görüşecekler.

Kim Jong-un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya özel zırhlı treniyle yola çıktı.

Kim Jong-un'un özel zırhlı trenle yaptığı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyor.

# Kim Jong-Un # vladimir putin
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