Kim Jong-un zırhlı treniyle yola çıktı! Putin ile görüşme gerçekleştirecek
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Putin ile yapacağı görüşme için yola çıktı. Putin ile Vladivostok'ta görüşecek Kim'in özel zırhlı treniyle yaptığı yolculuğun 20 saat sürmesi bekleniyor.
Bugün dünyanın gözü Vladivostok'ta gerçekleşecek önemli bir görüşmede.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un Rusya'nın doğusunda yer alan Vladivostok'ta görüşecekler.
Kim Jong-un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya özel zırhlı treniyle yola çıktı.
Kim Jong-un'un özel zırhlı trenle yaptığı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyor.