Kim Jong-un zırhlı treniyle yola çıktı! Putin ile görüşme gerçekleştirecek

Bugün dünyanın gözü Vladivostok'ta gerçekleşecek önemli bir görüşmede.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un Rusya'nın doğusunda yer alan Vladivostok'ta görüşecekler.

Kim Jong-un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya özel zırhlı treniyle yola çıktı.

Kim Jong-un'un özel zırhlı trenle yaptığı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyor.