Kim Jong-Un'un zırhlı treni gündem oldu! Tren Rusya'ya ulaştı
Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye özel zırhlı tren ile gitmesi gündeme oturdu. O tren Rusya'ya ulaştı. İşte Rus medyası tarafından görüntülenen Kim Jong-Un'un zırhlı treni!
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un'un treni Rusya'ya ulaştı.
Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye özel zırhlı tren ile gitmesi dikkat çekmişti.
O tren Rus medyası tarafından Rusya topraklarında görüntülendi.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un ile Rusya Devlet Başkanı Putin Doğu Ekonomi Forumu'nun düzenlendiği Vladivostok'ta görüşecek.