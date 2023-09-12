Kim Jong-Un'un zırhlı treni gündem oldu! Tren Rusya'ya ulaştı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un'un treni Rusya'ya ulaştı.

Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye özel zırhlı tren ile gitmesi dikkat çekmişti.

O tren Rus medyası tarafından Rusya topraklarında görüntülendi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un ile Rusya Devlet Başkanı Putin Doğu Ekonomi Forumu'nun düzenlendiği Vladivostok'ta görüşecek.