Kim Jong-Un'un zırhlı treni gündem oldu! Tren Rusya'ya ulaştı

Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye özel zırhlı tren ile gitmesi gündeme oturdu. O tren Rusya'ya ulaştı. İşte Rus medyası tarafından görüntülenen Kim Jong-Un'un zırhlı treni!

Kim Jong-Un'un zırhlı treni gündem oldu! Tren Rusya'ya ulaştı
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un'un treni Rusya'ya ulaştı.

Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye özel zırhlı tren ile gitmesi dikkat çekmişti.

O tren Rus medyası tarafından Rusya topraklarında görüntülendi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un ile Rusya Devlet Başkanı Putin Doğu Ekonomi Forumu'nun düzenlendiği Vladivostok'ta görüşecek.

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# Kim Jong-Un # rusya # kore demokratik halk cumhuriyeti
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