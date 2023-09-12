ABD'den küstah tehdit! Kazakistan'ı yaptırımla korkutmaya çalıştı

Rusya-Ukrayna arasında devam silahlı çatışmaları bahane eden ABD ve AB, başta Rusya olmak üzere yükselen Asya’ya karşı yaptırım kartını kullanmaya devam ediyor. Rusya’ya yönelik her alanda ambargo uygulayan ABD, Asya ülkelerini de buna uymaya zorluyor. Son olarak Kırgızistan merkezli şirketlere yaptırım uygulama kararı almıştı.

ABD KAZAKİSTAN'A YAPTIRIM UYGULAMAYA HAZIRLANIYOR

ABD şimdi de Kazakistan'a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD'nin yaptırımları genişletme çabasına Astana’dan tepki geldi. Kazak resmî kaynakları Astana’nın Rusya-Ukrayna ihtilafında tarafsız kalmaya devam ettiğini belirtti ve yaptırımların ters tepebileceği konusunda ABD'yi uyardı.

Ülkelerine uygulanan yaptırımların Batı’ya fayda sağlamayacağını ifade eden resmî kaynaklar, yaptırımların nedeniyle Astana ile Washington arasındaki ilişkilerin soğuyabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada böyle bir durumda "Pekin ve Moskova’dan ek ticaret, yatırım ve destek aramaya sevk etmesi muhtemeldir" denildi.