Bakan Fidan'dan Avrasya vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık döneminin ilk Kazakistan ziyaretini yaptı. Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Kazakistan'ın Avrasya bölgesi için kritik bir önemde olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'dan Avrasya vurgusu

Bakan Fidan, FETÖ'yle mücadelede beraberlik çağrısı da yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, bakanlık döneminde Kazakistan'a yaptığı ilk ziyaretin ardından Nurtleu ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Fidan, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin stratejik bir ortaklık boyutunda olduğunu vurguladı, ticari anlaşmaların önemine dikkat çekti.

"ORTAK DÜŞMANIMIZ FETÖYLE MÜCADELEDE ATILMASI GEREKEN ADIMLARI DA GÖRÜŞTÜK"

Bakan Fidan açıklamasında FETÖ'nün başta Türkiye olmak üzere tüm devletler için tehdit olduğuna değindi. Fidan, FETÖ'yle mücadelede beraberlik çağrısı yaptı.

Açıklamada Avrasya vurgusu da öne çıktı. Hakan Fidan, Kazakistan'ın bölgedeki kritik rolüne parmak bastı.

# hakan fidan # kazakistan
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