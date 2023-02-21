Putin'den NATO'ya ve Batı'ya sert sözler: "Rusya'yı savaş alanında yenmeleri imkansız"

Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı başlattığı operasyonun yıl dönümü öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Federal Meclis üyelerine seslendi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği merakla beklenen konuşmasında Rus lider çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin ayrıca bir kez daha NATO'ya meydan okudu. "Rusya'yı yenmek imkansız" diyen Putin ayrıca ülkesindeki çoğu insanın operasyonu desteklediğini belirterek halkına teşekkür etti.

"UKRAYNA'YA GÖNDERİLEN SİLAHLAR NEDENİYLE OLUŞAN TEHDİDİ UZAĞA İTECEĞİZ, RUSYA'YI SAVAŞ ALANINDA YENMELERİ İMKANSIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında Batı'nın ve NATO'nun politikalarını değerlendirdi ve "Rusya'yı savaş alanında yenmeleri imkansız" ifadelerini kullandı:

- Batı, bize karşı ekonomik cephe açtı ancak hiçbir yerde amacına ulaşamadı ve ulaşamayacak. Yaptırımları uygulayanlar kendilerine zarar veriyor, zira fiyatların ve işsizliğin artmasını tetiklediler. Kendi vatandaşlarına da suçlunun Ruslar olduğunu söylüyorlar.

- Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımları sadece bir araç, asıl amaçları Rusya halkına acı çektirmek. Rusya’yı tümden bitirmek istiyorlar.

- Rusya karşıtı yaptırımlar sadece bir araç. Amaç ise, vatandaşlarımızı acı çekmek zorunda bırakmak. Ne kadar hümanistler. Fakat Rusya ekonomisi Batı'dakilerin düşündüğünden de dayanıklı çıktı. Ekonomik durumumuzun sürdürülebilirliğini sağladık. Açık oluşmasına izin vermedik, girişimcileri ve finans sistemini destekledik.

- NATO, şubat ayında Rusya’dan stratejik silahlara ilişkin anlaşmaya geri dönmesini istedi. Askeri tesislerimizi de denetlemek istiyorlardı. İçinde bulunduğumuz bu çatışma hâli düşünülecek olursa bu çok saçmaydı. Zira bizim denetim gerçekleştirmemize izin vermiyorlardı. (…) ABD ile NATO, amaçlarının Rusya’yı stratejik olarak yenilgiye uğratmak olduğunu açıkça söylüyorlar. NATO, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın tarafı olmak istediğini söylüyor. Bu bizim için uygun ancak bunun için geç kalındı, zira NATO içerisinde birden fazla nükleer güç bulunuyor. (…) Stratejik silahların azaltılması anlaşmalarından birincisi SSCB ve ABD tarafından 1991’de yapıldı, bu dönemde durum tamamıyla farklıydı: ilişkilerimiz, SSCB ve ABD’nin birbirlerini düşman olarak görmedikleri bir düzeydeydi. Hepsi geçmişte kaldı. İlişkilerimiz kötüleşti. Bu ABD sayesinde oldu, zira her şeyin ABD modeline göre olduğu ve sadece bir efendinin bulunduğu dünya düzenini kendileri inşa etmek istedi. İstedikleri, başka ülkelerin çıkarlarını yok sayarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşmuş ilişkiler sistemini bozmaktı. 1945’ten sonra işler değişti. Ancak dünya düzenini, ABD’nin egoistçe çıkarları üstünden şekillendirmek kabul edilemez bir şey. Dahası şimdi de bize ültimatomlar veriyorlar. Bu koşullarda söylemem gerek ki Rusya, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı askıya alma kararı almıştır. Anlaşmadan çıkmıyoruz, onu askıya alıyoruz. Anlaşmaya geri dönmeden önce Fransa ve İngiltere’nin potansiyelini değerlendirmemiz gerekecek. (…) ABD’deki bazı figürler, nükleer silahlarını test etmeyi düşünüyor. ABD bu testleri gerçekleştirirse biz de aynısını yapacağız. Küresel eşitliğin yok edilebileceğine ilişkin yanılsamaya kapılmalarını istemeyiz.

- Ukrayna’ya gönderilen silahların menzili ne kadar uzarsa, biz de bu silahlar nedeniyle oluşan tehdidi o kadar uzağa iteceğiz. Rusya’yı savaş alanında yenmeleri imkansız.