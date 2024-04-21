Rusya, Süleymancıları yargılıyor! "Tehlikeli yapı" olarak nitelendirildi

Rusya'daki Süleymancıların, yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle St. Petersburg'da yargılandıkları ortaya çıktı.

Devletten gizli şekilde evlerde medrese eğitimi verdiği anlaşılan Süleymancılara hakkında, artan şikayetlerin ardından operasyon yapıldı. Cemaatin Alman istihbaratına bağlı olduğu tespit edildi.

Cemaat evlerine giden çocukların velileri, çocuklarına işkence yapıldığı suçlamasıyla dava açtı. Dava dosyasında Süleymancıların cemaat evlerinde çocukları dövdüğüne yer verildi.

Cemaat, Rus basınında "tehlikeli yapı" olarak nitelendirildi. Süleymancıların Rusya devletini ele geçirmek için hazırlık yaptığı belirtildi. Medrese faaliyetinin yeraltından yürüldüğü vurgulanırken cemaatin misyonerlik çabalışmalarına da dikkat çekildi.

İlk duruşması görülen davada sanıklar hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi.