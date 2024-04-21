Meclis'in gündemi yoğun! İşte bu haftanın önemli konu başlıkları

Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum yapılacak.

Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu olacak.

Meclis Genel Kurulu'nda çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme yer alacak. İşletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor.