Lider Galatasaray, Pendikspor'u ağırlayacak! İşte zorlu karşılaşma öncesi son gelişmeler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çekişmesi sürüyor.

Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 33. hafta mücadelesinde bu akşam RAMS Park'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak kritik müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Lider Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.

GALATASARAY REKORU TEKRARLAMA PEŞİNDE!

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, yarın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

CİMBOM YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları ise kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı. Galatasaray bu maçlarda 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.

CİMBOM'DA 6 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

ASLAN, MAURO ICARDI'YE GÜVENİYOR

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RESMİ MAÇ

Galatasaray ve Siltaş Yapı Pendikspor, ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

PENDİKSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi.

Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.