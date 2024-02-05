Sel ve toprak kayması! 16 kişi yaşamını yitirdi...

Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Davao bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Sel ve toprak kayması! 16 kişi yaşamını yitirdi...

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Mindanao'da etkili olan muson yağmurları ve alçak basınç alanından 214 bin 132 hanenin etkilendiğini bildirdi.

NDRRMC tarafından yayımlanan 5 Şubat tarihli durum raporunda, Kuzey Mindanao, Davao, Caraga bölgeleri ile Müslüman Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki 564 köyde 812 binden fazla kişinin şiddetli yağışlar nedeniyle mağdur olduğu ifade edildi.

Raporda, Davao bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise kaybolduğu doğrulandı.

Davao ve Caraga'da, 101 evin de hasar gördüğü aktarıldı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Romeo Brawner Jr., Davao de Oro kentinde konuşlu 10. Piyade Tümeni Mawab'ın personeline, Mindanao'un güneydoğusunu etkileyen sellerde gerçekleştirdikleri insani yardım ve afet müdahale çalışmaları için överek, teşekkür etti.

Emekliler dikkat! 2.500 TL hesaplara geçiyor...Emekliler dikkat! 2.500 TL hesaplara geçiyor...Ekonomi
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri...Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri...Ekonomi
# Filipinler
Çok Okunanlar
Bu çayı içenler şifasını görünce şok oluyor! Taze kekiğin inanılmaz faydaları...
Bu çayı içenler şifasını görünce şok oluyor! Taze kekiğin inanılmaz faydaları...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri...
Emekliler dikkat! 2.500 TL hesaplara geçiyor...
Emekliler dikkat! 2.500 TL hesaplara geçiyor...
Meteoroloji uyardı: O illerde kar yağışı ve sağanak yağış!
Meteoroloji uyardı: O illerde kar yağışı ve sağanak yağış!
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
Öne Çıkanlar AK Parti gizlice DEM'lendi mi? Ver İstanbul'u Al Selahattin Demirtaş'ı - Yakup Aslan AK Parti gizlice DEM'lendi mi? Ver İstanbul'u Al Selahattin Demirtaş'ı - Yakup Aslan Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak! Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak!