2024 YKS Tarihi Belli Oldu! ÖSYM Sınav Takvimini Açıkladı
2024'ün sınav takvimi belli oldu. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2024 YKS ve TYT sınavları Haziran ayının başlarında gerçekleştirilecek.
ÖSYM'nin açıkladığı "2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2024Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 8 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024'te alınacak, sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 23 Ağustos'ta duyurulacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 8 Aralık'ta düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 21 Aralık'ta ilan edilecek.
Kaynak: TRT Haber