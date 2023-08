Bir sonraki KPSS ne zaman? KPSS sınavı o tarihte yapılacakmış!

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki KPSS sınavına döndü! Sayısal mantık ve sözel mantık sorularıyla yoğun bir şekilde mücadele eden katılımcılar sonuçları bugün öğrendi. Bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Hangi yıldan itibaren tekrardan KPSS yapılacak ve sınav kuralları aynı şekilde mi olacak konusunun cevabı da merakla bekleniyor!

BİR SONRAKİ KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavları düzenli olarak her kamu alanı için yapılmakta. Alanına göre farklı tarihleri bulunan KPSS sınav tarihleri sınava katılacaklar için büyük önem arz ediyor. KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavı bu yıl yani 2023 yılında yapıldı. Bir sonraki KPSS ne zaman açıklanacak belli oldu. Bir sonraki KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavı 2025 yılında yapılacak. KPSS sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır. Ancak her alanın 2 yılda bir yapıldığını düşünürsek neredeyse her yıl KPSS sınavı yapılıyor. En son yapılan KPSS sınavının sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde yani bugün açıklandı.

KPSS SINAV TÜRLERİ NEDİR?

KPSS sınavına okuduğunuz bölüme göre girmelisiniz. Okuduğunuz bölüm ve alanın hangi KPSS sınav türüne uygun olduğunu kontrol ederek durumunuza uygun sınava girebilirsiniz. İşte KPSS sınav türleri şu şekilde: