Akaryakıt cep yakıyor! Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma brent petrolün varil fiyatları ve vergiler derken akaryakıt fiyatları cep yakmaya başladı. Araç sahipleri yeni haftada zam var mı diye merak ediyor. İşte 19 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt cep yakıyor! Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
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Akaryakıta üst üste gelen zamlardan sonra vatandaşlar yeni haftada da zam var mı? sorusunun yanıtını arıyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Ortadoğu'da yaşanan siyasi gerilimler, brent petrolün varil fiyatları ve vergiler derken bu durumlar pompaya zam olarak yansıyor. 

Son olarak, benzin fiyatı 1,79 TL, motorin fiyatları ise 2,56 lira zam geldi. Gelen zamlar sonrası benzin fiyatı 41 TL'yi, motorin fiyatları ise 44 TL'yi aştı. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarında yeni haftada da zam bekliyor.

Akaryakıt cep yakıyor! Şubat 2024 akaryakıt fiyatları... - Resim : 1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakası

  • Benzin fiyatı: 41,13 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44,27 TL
  • LPG litre fiyatı: 19,99 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin fiyatı: 41,22 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44,34 TL
  • LPG litre fiyatı: 19,76 TL

ANKARA

  • Benzin fiyatı: 41,93 TL
  • Motorin fiyatı: 45,11 TL
  • LPG fiyatı: 20,39 TL

İZMİR

  • Benzin fiyatı: 42,15 TL
  • Motorin fiyatı: 45,30 TL
  • LPG fiyatı: 20,07 TL
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