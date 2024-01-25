Altın alacaklar dikkat! O hafta kritik... 25 ocak 2024 altın fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatay seyreden altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Memiş yaptığı değerlendirmede, " Önümüzdeki hafta daha kritik bir hafta olacak para piyasaları için. Ons tarafında bu bant aralığını takip edeceğim. Bu baskılanma 1-2 hafta daha devam eder. Fed kararı sonrası piyasalar önünü daha net gördükten sonra ons altın tarafında yukarı yönlü kırılmalar göreceğiz."

Gram altın ve genel altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde "Altın fiyatları hala ucuz" vurgusu yapan Memiş, gram altın ve altın fiyatları ile ilgili "Altının çıkartma maliyetleri var. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman altının ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Gram altın TL fiyatında bu hafta için serbest piyasalarda 2050-2070 TL aralığını takip ediyor olacağım. Ons altında bir baskılanma ve gerileme var. Ancak dolar/TL kuru yüksek kalmaya devam ettiği için gram altın tarafına çok da yansımıyor.

Bu nedenle gram altın TL fiyatındaki düşüşler 2050 lira belki 2040 lira seviyesi olabilir. Ama 2050 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi, 2070 lira seviyesi ise güçlü bir direnç seviyesi. Gram altın için yılın ilk çeyreğinde, Mart sonuna kadar 2150-2200 lira seviyesini beklemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

25 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.961,04₺

Gram altın satış: 1.961,39₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.913,98₺

Gram altın satış: 2.004,54₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.344,00₺

Çeyrek altın satış: 3.419,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.263,74₺

Çeyrek altın satış: 3.494,22₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.689,00₺

Yarım altın satış: 6.797,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.528,46₺

Yarım altın satış: 6.946,53₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.336,00₺

Tam altın satış: 13.552,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 13.015,94₺

Tam altın satış: 13.850,14₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.696,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.903,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.367,30₺

Cumhuriyet altını satış: 14.208,87₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.705,00₺

Ata altın satış: 13.903,00₺

Kuyumcu