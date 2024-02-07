Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt ne kadar oldu?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam etse de bugün itibarıyla herhangi bir yeni zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Son gelen zamlarla birlikte motorin litre fiyatı kritik eşik olan 40 lirayı geçti, benzin litre fiyatı ise 40 liraya yaklaştı. Ortadoğu'daki saldırılar ve misilleme tehditleri, Ekim ayından bu yana en kötü haftasını geçiren ham petrolün risk primini artırdı. Bu düşüş eğilimi, dört ay süren İsrail-Hamas savaşını duraklatma görüşmeleri, güçlü arz işaretleri ve en büyük ithalatçı Çin'deki cansız talepten kaynaklandı.

MART AYI KRİTİK

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin fazlayı önlemek için üretim kesintilerine devam etmesi nedeniyle ana ham petrolün fiyatını Mart ayında sabit tuttu. Fitch Ratings, bir notunda krallığın bütçesini dengelemek için bu yıl petrol fiyatlarının varil başına ortalama 90 doların üzerinde olması gerekeceğini belirtti. OPEC+, Mart ayı başında kısıtlamaların ikinci çeyreğe uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek.

7 ŞUBAT 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 39,26 TL

Motorin fiyatı: 41,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 39,35 TL

Motorin fiyatı: 41,70 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,00 TL

Motorin fiyatı: 42,43 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40,24 TL

Motorin fiyatı: 42,64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.