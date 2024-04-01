Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomi değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirdiğini belirterek, vatandaşın iradesiyle oluşan sonuçların ülkeye, millete ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.

Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip 4 yılı aşan seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Yılmaz, pandemi sonrası, dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgedeki savaşlara, asrın afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen Türkiye'nin güçlü yapısını koruduğunu kaydetti.

Cevdet Yılmaz, bu dönemde, depremin yaralarını saracaklarını ve şehirleri geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır."