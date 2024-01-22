Emekliler dikkat! 5 bin TL ikramiye...

SSK Bağkur (4A 4B) emekli maaşı zammı yüzde 5 ilave artışa rağmen Emekli Sandığı (4C) emekli maaşının altında kaldı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi ancak milyonlarca emekli bu artışı yeterli bulmadı. Mart ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde milyonlarca kişinin gelirine katı sağlayacak 3 aşamalı bir çalışma yapılacağı iddia edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRA OLUR

Sözcü TV canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, emekli maaş zamları için dikkat çeken bir iddiada bulundu. Şen, Mart ayındaki yerel seçimler öncesinde 3 aşamalı bir emekli düzenlemesi yapılacağını iddia etti. Geçtiğimiz yıl yapılana benzer olarak seçim öncesinde, Mart ayının ilk günlerinde açıklanacak bir seyyanen artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lira seviyelerine çıkarılacağını belirtti.

EMEKLİYE İKİNCİ KEZ 5 BİN TL İKRAMİYE İDDİASI

Daha önce ödenen 5 bin TL'lik ikramiyeler, tepkilerin ardından tüm emekliler için geçerli olmuştu. Ersan Şen ise hükümetin yeni yılda emeklilere yönelik ikinci bir planının daha olduğunu dile getirdi. 2019 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere dağıtılan ikramiyelerin yanı sıra, bu yıl 31 Mart'tan önce yapılacak duyuru ile 5 bin liralık ek ikramiyenin dağıtılacağını belirtti.

SEÇİMDEN ÖNCE HESAPLARDA

10 Nisan tarihine denk düşen Ramazan Bayramı için 5 bin TL'lik ikinci bir ikramiye ödemesi yapılacağını belirten Şen, ikramiye açıklamasının emeklileri memnun etmek için seçimlerden önce duyurulacağını ve hesaplara aktarılacağını belirtti.