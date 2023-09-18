İhracat ve KOBİ kredilerinde muafiyet sınırı arttı

İhracat ve KOBİ kredilerinde muafiyet sınırı yükseltildi. Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin liraya çıkarıldı.

İHRACAT VE KOBİ KREDİLERİNDE MUAFİYET SINIRI ARTTI



İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin liranın üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.



Ekonomistler, kredi uygulamalarındaki fatura talebini doğru bir uygulama olarak yorumladı. Üreticinin rahatlatılması öngörülüyor. Ancak üreticiyi sadece kredi kullanımı değil bankaların kredilere uyguladığı faiz yüksekliği de yıpratıyor. Üretimi engelleyici işlev görüyor.