İhracat ve KOBİ kredilerinde muafiyet sınırı arttı

İhracat ve KOBİ kredilerinde muafiyet sınırı arttı. Fatura sınırlaması 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Ekonomistler, kredi uygulamalarındaki fatura talebini doğru bir uygulama olarak yorumladı. Üreticinin rahatlatılması öngörülüyor.

İhracat ve KOBİ kredilerinde muafiyet sınırı arttı
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İhracat ve KOBİ kredilerinde muafiyet sınırı yükseltildi. Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin liraya çıkarıldı.

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İHRACAT VE KOBİ KREDİLERİNDE MUAFİYET SINIRI ARTTI


İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin liranın üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.

İhracat ve KOBİ kredilerinde muafiyet sınırı arttı - Resim : 2
Ekonomistler, kredi uygulamalarındaki fatura talebini doğru bir uygulama olarak yorumladı. Üreticinin rahatlatılması öngörülüyor. Ancak üreticiyi sadece kredi kullanımı değil bankaların kredilere uyguladığı faiz yüksekliği de yıpratıyor. Üretimi engelleyici işlev görüyor.

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