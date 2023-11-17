Merkez Bankası açıkladı: Asgari Ücret Beklentisi Değişti!

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşları enflasyon karşısında eridi. Alım gücü yok olan asgari ücretli, 2024 yılında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücret zammında enflasyon oranı da baz alınıyor. Merkez Bankası beklentiyi açıkladı. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak...

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Bu yıl bir ilk gerçekleşecek ve asgari ücret belirlenirken masada 4 işçi olacak. Milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon tahmininde düşüş oldu. Ancak refah payının da eklenmesiyle yüzde 50 civarında zam yapılması bekleniyor. Yüzde 50'lik zam gerçekleşirse yeni yılda asgari ücret 17 bin lirayı aşacak.