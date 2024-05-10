Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik ziyaretlerini devam ettiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni(BAE) ziyaret eden Bakan Fidan Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’deki Al-Shati Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı. Ayrıca Orta Doğu'daki durum, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım girişine yönelik yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar masaya yatırıldı. Görüşmede, iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önemi vurgulandı.

Ehliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandıEhliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diplomatik görüşme # Birleşik Arap Emirlikleri # türkiye # hakan fidan
Çok Okunanlar
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Ehliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandı
Ehliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandı
Öne Çıkanlar CHP Hangi DEM Partilileri İBB Meclisine soktu? | ULUSAL HABER CHP Hangi DEM Partilileri İBB Meclisine soktu? | ULUSAL HABER 7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı 7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı