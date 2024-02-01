Merkez Bankası'ndan açıklama! Türk Lirası'na geçiş...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) internet sitesinden yaptığı açıklamada Türk Lirası'na geçiş, sadeleşme ve sıkılaşma politikaları ile ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar..

Merkez Bankası'ndan açıklama! Türk Lirası'na geçiş...
Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada;

"Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında;

  • Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine,
  • Döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine
    karar verilmiştir.

Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. " İfadelerine yer verildi...

Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi... 1 şubat 2024 akaryakıt fiyatları...Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi... 1 şubat 2024 akaryakıt fiyatları...Ekonomi
Altını olanlar dikkat! Talep patlaması: Altın rekor kırdı...Altını olanlar dikkat! Talep patlaması: Altın rekor kırdı...Ekonomi
# Merkez Bankası
Çok Okunanlar
Ramazan Pişkin'i öldüren şüpheli yakalandı!
Ramazan Pişkin'i öldüren şüpheli yakalandı!
Altını olanlar dikkat! Talep patlaması...
Altını olanlar dikkat! Talep patlaması...
ABD'nin vereceği F-16'lar Ege'de kullanılamayacak mı?
ABD'nin vereceği F-16'lar Ege'de kullanılamayacak mı?
Merkez Bankası'ndan açıklama! Türk Lirası'na geçiş...
Merkez Bankası'ndan açıklama! Türk Lirası'na geçiş...
Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...
Öne Çıkanlar ABD'den Yemen'e savaş tehdidi!│Gün Ortası - Ali F. Gökçe, Nurten Sırma, A. Rıza Taşdelen #canlı ABD'den Yemen'e savaş tehdidi!│Gün Ortası - Ali F. Gökçe, Nurten Sırma, A. Rıza Taşdelen #canlı Yaşanabilir yeni bir ötegezegen keşfedildi! Yaşanabilir yeni bir ötegezegen keşfedildi!