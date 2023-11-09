Moody's'ten Türkiye İçin Çarpıcı Rapor! Ekonomideki Büyüme Tahminini Açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmininde bulundu. Buna göre, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 büyüyeceği kaydedildi.
Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin ediliyor. Büyüme beklentisini uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yaptı.
Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nu "Devam eden küresel yavaşlamanın ortasında G20'nin büyüme dinamikleri farklılaşıyor" başlığıyla yayımladı.
Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu, daha önce Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.