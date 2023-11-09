Moody's'ten Türkiye İçin Çarpıcı Rapor! Ekonomideki Büyüme Tahminini Açıkladı

Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin ediliyor. Büyüme beklentisini uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yaptı.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nu "Devam eden küresel yavaşlamanın ortasında G20'nin büyüme dinamikleri farklılaşıyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, daha önce Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.