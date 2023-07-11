Piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 92,51 puan artarak 6.362,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 100,80 puan ve yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.234,51, en yüksek 6.386,84 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 artışla 6.362,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,54, teknoloji endeksi yüzde 1,71, sanayi endeksi yüzde 1,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 126,93 puan ve yüzde 1,84 yükselişle 7.016,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Astor Enerji, Akbank ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.932 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.932 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1 milyon 606 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0539 lira, satışta 26,1583 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0381 lira, satışta 26,1425 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2890, dolar/yen paritesi de 140,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 artışla 79 dolardan işlem görüyor.